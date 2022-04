Az előző hétvégén a Veszprém 3-2-re, magabiztosan győzte le a Kelen SC-t. Pető Tamás vezetőedző már a találkozó után kifejtette véleményét, nehezen tudta megemészteni, hogy néhány játékos hozzáállása nem volt megfelelő. Vasárnap újabb fontos találkozó vár a bakonyiakra, akik az ETO Akadémia otthonába látogatnak. – Sajnos továbbra is kritikus a helyzetünk, a hiányzók száma tovább gyarapodott. Eltiltás miatt nem játszhat Somogyi. Sérülés miatt hiányzik majd Krebsz és Keresztes, míg Sarok és Varga megbetegedett, ezért nem játszhat – sorolta a neveket Pető Tamás.



A szakvezető hozzátette, Kovács Dániel egész héten iskolai elfoglaltságai miatt nem tudott edzeni, így emiatt kezdőként biztosan nem számíthat rá. Jó hír viszont, hogy Major felépült sérüléséből, és Vass Szilárd is újra egészséges. Mivel utóbbiak hetekig nem fociztak, ezért szintén csak a kispadról beállva tudnak majd segíteni a gárdának. – A Győr lendületes, képzett és ügyes csapat, ám azt ne felejtsük el, hogy fiatalok. Ha mi határozott, férfias játékkal rukkolunk elő, akkor, azt gondolom, az esélyek egyértelműen mellettünk szólnak a sok hiányzó dacára is. A nehézségek ellenére az egy jó hír viszont, hogy a keretünk tagja lett a 16 éves Ács Gergő, akit, ha az eredmény is engedi, természetesen be fogunk vetni – ígérte az edző.