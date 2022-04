Elképesztő sorozatot tart a Telekom Veszprém, hiszen az elmúlt harmincöt évben mindig bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A bakonyi gárda ráadásul huszonnyolcszor el is hódította a legjobbnak járó trófeát, amely szintén egyedülálló rekord, de nemcsak hazánkban. Nincs még egy európai csapat, amely saját hazájában ennyiszer nyert volna kupaaranyat, mint a Telekom Veszprém és jogelődjei. Most is címvédőként utazik a társaság Győrbe, ahol a négyes döntőt rendezik a hétvégén.

A sorsolás jóvoltából a Veszprém már az elődöntőben összecsap a Pick Szegeddel. Ez azt jelenti, hogy a két nagy közül valamelyik idejekorán elbúcsúzik. Legutóbb 2011-ben fordult elő utoljára, hogy a veszprémiek nem a Szegeddel csaptak össze, akkor a PLER KC-val meccseltek az első helyért.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a szombati összecsapás előrehozott döntő, ám ezt tekinthetjük pozitívumnak is, hogy legalább nem kell annyit várni a találkozóra – mondta Gulyás Péter, aki Momir Ilics vezetőedző munkáját nyár óta segíti.

Az elmúlt időszakban más-más hatások érték a két riválist. Míg a Veszprém magabiztosan jutott be a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé az északmacedón Vardart kiejtve, addig Szegeden hatalmas csalódásként élték meg, hogy ismét nem sikerült megfelelni az elvárásoknak: már a negyeddöntő sem jött össze a BL-ben, így a kölni Final Four-os álmoknak is búcsút kellett inteni. Ráadásul ezek után Juan Carlos Pastor tanítványai kikaptak Gyöngyösön a magyar bajnokságban, ami bombameglepetés volt. Érthetően talán nem túlzás azt állítani, hogy a Tisza-partiak nem életük formájában érkeznek Győrbe.

– Szeretnék mindenkit óva inteni attól, hogy a Szegedet lebecsülje. Mi is kaptunk már ki, mi is belekerültünk már hullámvölgybe, ám mégis talpra álltunk. Ellenfelünk remek csapattal rendelkezik, gondoljunk csak a magyar és szlovén válogatott játékosokra. Ne bízzuk el magunkat! – húzta alá a tréner.

Gulyás Péter úgy véledekett, az elődöntőben a védekezés és a gyors gólok száma dönt majd.

– Szerintem a legfontosabb, hogy hit nélkül nem lehet nyerni. Bíznunk kell a sikerünkben, magunkban és egymásban. Szeretnénk nyerni és ismét döntőt játszani – zárta.