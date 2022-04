Az elmúlt fordulóban Nagykanizsán 70 percig minden a pápaiak elképzelései szerint alakult, hiszen 2-0-ra vezettek, aztán előbb egy átlövésből jött a szépítés, majd öt perccel a lefújás előtt büntetőből az egyenlítés, így Weitner Ádám csapatának meg kellett elégednie az egy ponttal. A sárga-kékek vasárnapi ellenfele az a Mol Fehérvár II. lesz, mely legutóbb a 90. percben lőtt találattal győzte le a Sopront, ezt megelőzően a székesfehérváriak ugyan a Kelent is két vállra fektették, a Győrtől és a Gyirmóttól viszont hat gólt kaptak, idei mérlegük három győzelem, egy döntetlen, három vereség.

– A második csapatok ellen nem lehet nagyon felkészülni, hiszen mindig más kerettel állnak fel, ennélfogva mást is játszanak – mondta a pápai vezetőedző. – Épp ezért nem is az ellenféllel, sokkal inkább saját magunkkal foglalkoztunk, a héten is azt tartottuk szem előtt, hogy a fejlődésünk ne törjön meg. Szeretnénk uralni a mérkőzést, próbáljuk az elmúlt két találkozó hibáit kijavítani.



A Balatonfüredi FC az éllovas BVSC-Zuglót látja vendégül a játéknapon. A vasutascsapat eddig 22 alkalommal tudott nyerni, mindössze háromszor kapott ki, 68 pontot szorgoskodott össze, ám csak egy ponttal előzi meg a Mosonmagyaróvár együttesét. A fővárosiak jó formában vannak, hiszen az elmúlt öt forduló mindegyik találkozóján nyerni tudtak. Nem panaszkodhat a Balaton-parti egylet sem: ők egy vereség mellett három győzelemmel és remivel állnak.



– Izgalmas meccsre van kilátás, hiszen két, jó formában lévő csapat találkozik – nyilatkozta a Napló érdeklődésére Borgulya István, a Balatonfüred edzője. – Úgy érzem, hogy mi is egyre jobbak leszünk, egyre inkább összeérik a csapat. Hiszek benne, hogy folytatni tudjuk azt, amit elkezdtünk, és pontot, pontokat tudunk itthon tartani.



Borgulya Istvánt kérdeztük a BVSC-nél töltött játékosidőszakáról is. Elmondta: szép emlékei vannak a zuglói évekről, ahol két alkalommal is megfordult, hiszen az élvonal után az NB II.-ben is játszott ott. Az NB I.-ben Kisteleki István, az NB II.-ben Simon Tibor volt az edzője. – Olyan volt, mint amiről egy labdarúgó álmodik – fogalmazott.



Beszélt arról is kérdésünkre, hogy nekik mindegy, ki kerül fel, ők magukkal, a Balatonfüredi FC-vel vannak elfoglalva, és azzal, hogy a pontjaik száma gyarapodjon.