Jászberény–Veszprém 88-81 (22-26; 27-11; 15-24; 24-20)

Jászberény. V.: Sörlei, Sallai, Gergely. Jászberényi KSE: Várbíró, Kucsora 12, Dukic 16/6, Velkey 13/6, Olasz 10. Csere: Lewis 5/3, Meleg 16/3, Nagy 7/6, Rosic 9/3. Edző: Földi Sándor. Veszprémi Kosárlabda Klub: Horváth 14/6, Dancsecs 21/6, Glogovac 14, Szabó 20/6, Birkás 5/3. Csere: Füzi 5/3, Szeifert 2. Edző: Zeljko Lukajic.

A Veszprém kezdte jobban a három győzelemig tartó párharc első felvonásának első negyedét, 5-0-val indított, azonban a hazaiak gyorsan utolérték ellenfelüket. Sőt, az ősszel még Veszprémben pattogtató Dukic triplájával és Kucsora közelijével 9-5-re alakult az állás. Szabó és Horváth Ákos egyenlített, majd Birkás büntetői után ismét a veszprémieknél volt az előny (11-13). A vendégek remekül küzdöttek, gyors és pontos akciókkal 15-23-ra megléptek. A negyed végén valamelyest faragott hátrányából a Jászberény.

Olasz pontjaival indult a második játékrész, majd Birkán hintett egy triplát. Sajnos egyre több volt a pontatlan dobás a veszprémi oldalon, így a házigazda fordított, sőt a 17. perchez érve már 40-31-re vezetett. Két perccel később pedig tíz pont fölé nőtt a különbség (46-35). A félidőben 49-37-re állt a meccs.

Hullámzott a játék, mindezt jól mutatja az is, hogy a gyengébb második negyed után magára talált a VKK, előbb 52-48-ra, aztán 59-56-ra zárkózott fel. Glogovac, Szabó és Horváth Ákos is sokat tett azért, hogy újra szoros legyen a mérkőzés. A negyed végén Füzi célzott pontosan a hárompontos vonalról, majd Szabó sikeres büntetőivel 64-61-et mutatott a kijelző.

Felcsillant a remény az utolsó játékrész elején, Dancsecs büntetői után 64-63 volt az állás. Ezt követően azonban pillanatok alatt kilencpontosra nőtt a különbség, és 72-63-nál időt kértek a bakonyiak. Dukic és Rosic nem állt le, tovább termelték a pontokat, majd pedig a 34. percben már 81-63-ra vezetett a Jászberény. Nagyon kellett Horváth Ákos triplája. A lepattanók gyűjtésével ezúttal is hadilábon állt a Veszprém, a Jászberény egy akción belül háromszor szerezte vissza a labdát. Dancsecs pontjaival tízre olvadt a hátrány (81-71).

Nagyon akart a Veszprém, Horváth hármasa után már csak hat pontot kellett ledolgozni (84-78). A hazai oldalon azonban mindig akadt valaki, akinek nem remegett meg a keze, így végül nem tudta utolérni riválisát a Veszprém.

Pavel Ilics (a Veszprém másodedzője): – A találkozó végére elfogyott az energiánk, ezért nem úgy zártuk a mérkőzést, ahogy szerettük volna. A játékunk azonban mindenképpen bizakodásra ad okot.