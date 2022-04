Idénybeli második sikerét aratta a Herend (a porcelánosok legutóbb tavaly októberben győztek), amely alsóházi derbin voltaképpen kiütéssel nyomta le a Csetényt (5-0). A hazaiaknál a mindössze 17 éves Schäfer Ferdinánd triplázott, a 39 esztendős Meleg Attila duplázott.

Az Úrkút SK a második percben hátrányba került Balatonfűzfőn, de aztán nem sokat váratott magára, hogy az éllovas játékba lendüljön. A szünetig összejött a fordítás, majd meg sem álltak hat találatig a vendégek (1-6). Horváth Ákos kétszer volt eredményes, mellette az egy gólt szerző Márton Gábor került be a forduló legjobbjai közé.

Jól hajrázva komoly küzdelemre késztette a Magyarpolány idegenben a Sümeget, de a házigazda – amelyből Márkus Márk játékát emeltük ki - megérdemelten gyűjtötte be a pontokat (4-3).

Kemény fizikai küzdelmet hozott az Ajka Kristály és az FC Zirc párharca, a felek végül nem bírtak egymással, megosztoztak a pontokon (1-1). A hazaiaktól Horváth Levente, a zirci csapatból Nagy Márk került be a Napló eheti válogatottjába.

Sokat támadott, sok helyzetet dolgozott ki, mégis szoros meccset játszott a Tihanyi FC, amely 2-1-re nyert otthon a Szentantalfa ellen. A vendégek sokáig vezettek, Perger Máté egyenlített, majd nem sokkal később a győztes gólt is bevitte a címvédő.

Az Antalfához hasonlóan a Gyulafirátót is hatalmasat küzdött. Az együttes előnyhöz jutott a Péti MTE vendégeként és sokáig jól is tartotta magát, de a hazaiak Simon Benjamin vezérletével – a játékos a 89. és a 95. percben is betalált – 2-1-re fordítottak.

A 32. percben emberhátrányba kerülő Devecser csak megnehezíteni tudta a Tapolca dolgát, a TIAC 4-2-es sikerrel tartotta otthon a pontokat, Tóth Marcell háromszor volt eredményes.

Magabiztosan nyert a Balatonalmádi SE, amely 5-0 arányban bizonyult jobbnak hazai környezetben a Várpalotánál. A BSE-éből az egyszer eredményes Husvéth Balázs teljesítményét emeltük ki.

A forduló Napló-válogatottja, kapus: Nagy Márk (FC Zirc).

Hátvédek: Márkus Márk (Sümeg VSE), Perger Máté (Tihanyi FC), Husvéth Balázs (Balatonalmádi SE).

Középpályások: Meleg Attila (Herend), Horváth Levente (Ajka Kristály), Márton Gábor (Úrkút SK), Simon Benjamin (Péti MTE).

Támadók: Schäfer Ferdinánd (Herend), Horváth Ákos (Úrkút SK), Tóth Marcell (Tapolca).