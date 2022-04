Telekom Veszprém–Fejér B.Á.L. Veszprém 42-19 (23-10)

Győr, 2000 néző. V.: Nagy, Túróczy. Telekom Veszprém: Corrales - Marguc 6, Jahija 2, Mahé 3, Blagotinsek 2, Lauge 2, Strlek 5. Csere: Cupara (kapus), Nenadics 4, Maqueda 2, Nilsson 10, Ligetvári, Lukács 1, Lékai 1, Sipos1. Edző: Momir Ilics. Fejér-B.Á.L.: Borbély – Szmetán P. 2, Széles 5, Vajda 3, Tóth J. 1, Fazekas, Hári 3 (3). Csere: Miklós (kapus), Tóth P., Éles Zs., Somogyi, Éles B. 4 (1), Kristóf, Seregi, Tóth M., Bugyáki. Edző: Éles József.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: -, ill. 5/4.

A bronzmérkőzéssel kezdődött a vasárnapi program: a csalódott Pick Szeged 28-20-ra győzte le a Csoknyai István vezette Budakalászt. Az első félidőben még csak két góllal vezettek a Tisza-partiak (14-12), ám a második felvonásban már nem tudta tartani a lépést a Budakalász a Bajnokok Ligájából is kieső riválisával. A Szeged legeredményesebb játékosa Radivojevic volt kilenc találattal, Bodó Richárd öt góllal vette ki a részét a sikerből, Alilovic pedig 46 százalékkal védett.

Ez Veszprém! Ez Veszprém! zúgott a lelátókról a Himnuszt követően, jelezve, hogy bizony történelmi finálénak lehettünk tanúi, miután a város mindkét csapata bejutott a döntőbe. A szurkolók rendkívül sportszerűen mindkét csapatot buzdították, nagy örömmel, tapssal fogadtak minden találatot. A döntő első gólját Kentin Mahé szerezte, majd Jahija találatával 2-0 volt az állás. A kis Veszprém hét emberrel támadott, s ennek meg is lett az eredménye a 7. percben 3-3 állt a kijelzőn.

Ettől kezdve azonban fokozatosan nyílt az olló a két csapat között. Előbb Marguc és Lauge alakította 5-3-ra az eredményt. Még 6-5-nél úgy tűnt, képes tartani a lépést a fiatal kistestvér, ám megrázta magát a Telekom és egy 5-0-ás szériával 13-6-ra ellépett.

Szinte teljes sort cserélt a félidő közepén Ilics edző: érkezett Nilsson, Lékai, Maqueda és Lukács is. Azonnal megkezdték a gólgyártást, Nilsson volt eredményes.

Közel tizenkét percig képtelen volt bevenni Corrales kapuját a Fejér-B.Á.L., majd Szmetán egy remek befutással vetett véget a góltalanságnak (13-7).

A narancs mezes Éles-csapat nagyon sokat hibázott, amit azonnal kihasznált a rutinos Telekom. Három perc alatt négyet vágtak Ilics tanítványai, Nilsson, Nenadics felváltva, így máris kétszámjegyű lett a differencia, 17-7.

A félidő végén újabb remek szériával 22-9-re nőtt a nagy Veszprém előnye.

Harminc perc után pedig 23-10 állt a kijelzőn.

A nagyszünetet követően Miklós váltotta Borbélyt a Fejér-B.Á.L. kapujában, a túloldalon Cupara állt be Corrales helyett. A szerb kapus ott folytatta, ahol szombaton abbahagyta, amit lehetett hárított, így öt percet kellett várni a kis Veszprém első találatára. Ezzel szemben a Bajnokok Ligájában nyolc közé jutó Telekom tovább robogott, Marguc, Blagotinsek, majd Strlek is feliratkozott újra a góllövők listájára (27-10).

Éles József kért időt és rendezte a sorokat, majd Széles szépített, 27-11. Sőt, a már szombaton is nagyszerűen kézilabdázó Hári hetese is utat talált a kapuba.

Kezdett ismét magára találni a Fejér-B.Á.L., így a következő percekben gólra gól volt a válasz, 32-17.

Marguc újabb gólját követően Nilsson pillanatai következtek. Nenadics fantasztikus labdákkal tömte a beállót, aki igyekezett minden lehetőséget kihasználni és kiszolgálni a közönséget. Zsinórban négy gólt szerzett, 37-18-ra alakult az állás.

Éles József kikérte második idejét, majd pályára küldte másik tehetséges fiát, Éles Zsombort is, aki láthatóan egyáltalán nem volt megilletődve.

Lukács találata után már húsz gól volt a két fél között, 38-18. Az 55. percben Ilics Zoran is megmutatta, miért tartják az egyik legnagyobb tehetségnek, fantasztikus átlövésével 40-19-et mutatott a kijelző. Lukács lövetett gólt Maquedával, majd Miklós mutatott be nagy bravúrt. Maqueda indulása után egy perc maradt, a nézők hatalmas ünneplésbe kezdtek. A Telekom Veszprém végül 42-19-re győzött és ezzel a klub huszonkilencedik kupagyőzelmét szerezte meg.



Momir Ilics: – Jó munkát végeztünk, elégedett vagyok. Ez az első trófeám edzőként, szeretném így folytatni.

Éles József: – Boldog vagyok, hiszen ezüstérmet nyertünk. Nagyobb helytállást reméltünk ma, elfáradtunk, de ettől függetlenül nagyon elégedett vagyok.