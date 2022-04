A BVSC elleni kisiklást követően úgy tűnik, visszatalált a helyes útra a pápai csapat, hiszen a Nagykanizsa elleni idegenbeli döntetlen után a Mol Fehérvár II-t és az Érdet is sikerült legyőzni, ráadásul úgy, hogy a pápaiak még gólt sem kaptak. A Veszprém múlt héten a Sopron ellen közel háromévnyi hazai veretlenség után alulmaradt, ennek ellenére Pető Tamás csapata továbbra is magabiztosan őrzi harmadik helyét a bajnokságban. Ősszel 0-0-s döntetlent játszottak a csapatok, ezúttal is izgalmas és kiélezett két fél­időre van kilátás.



– Úgy készültünk, ahogy az összes többi csapat ellen, ahogy korábban, úgy most sem tulajdonítunk nagyobb jelentőséget a mérkőzésnek, csak mert a Veszprém az ellenfél, ez is egy bajnoki a többi közül – mondta a párosítással kapcsolatban Pánczél Roland megbízott edző, aki ezen a találkozón is az eltiltott Weitner Ádámot helyettesíti majd a kispadon. – Mindkét csapat jól ismeri egymást, ellenfelünk egy régóta együtt játszó, stabil, dobogós együttes, mi pedig mindössze három pontra vagyunk a negyedik helyezett ETO-tól, így biztos vagyok benne, hogy egy izgalmas 90 perc elé nézünk. Az Érd elleni meccs másnapján regeneráltunk, kedden pedig azokat az elemeket gyakoroltuk, amiket majd viszont szeretnénk látni a pályán. Hét nap alatt három meccsünk van, próbáljuk úgy forgatni a keretet, hogy mindig a legfrissebb játékosok lépjenek pályára. Igyekszünk kiszolgálni a közönséget, nagy fegyverténynek tartanám, ha hazai pályán el tudnánk kapni a Veszprémet.



A találkozót szerdán 17 órai kezdéssel rendezik a Perutz stadionban, a játékvezető Szőts Gergely lesz, a belépés ingyenes.

A mögöttünk hagyott hétvégén két és fél éves hazai veretlenségének volt kénytelen búcsút mondani a VLS Veszprém, amely a kiesés ellen küzdő SC Soprontól kapott ki hazai pályán 2-1-re. Pető Tamás vezetőedző úgy fogalmazott, óriási tanulsággal szolgált neki az összecsapás, korábban ugyanis még nem találkozott olyan csapattal, amely tíz emberrel védekezik. – A Sopron az antifoci megtestesítője, ilyet még nem láttam. Egyáltalán nem akart akciót, támadást vezetni, csakis a védekezésre összpontosított. Az első tizenkét percben négy hatalmas helyzetünk volt, amiből ha csak kettőt belövünk, már nyertünk, ehelyett kimaradtak megint a lehetőségek. Törvényszerű, hogy a sok elpuskázott ziccer után gólt kapsz, velünk is ez történt. A Sopron egyetlen támadást vezetett végig, abból is gól lett. Majd egy nagy bedobást nem tudtunk megfelelően levédekezni, ez okozta a vesztünket. Nyilván, ha minden tizenkettedik mérkőzésen kapunk csak ki, azt aláírom, de hogy így, az nem esik jól – összegzett Pető Tamás.



Szerdán hétközi fordulót tartanak, ahol a megyei rivális Perutz FC gárdájához utazik a Veszprém. A VLS a Soprontól elszenvedett fiaskó dacára biztosan tartja harmadik helyét, 20 győzelem, öt döntetlen és négy vereség áll a statisztikáiban, amely 65 pontot jelent. A Pápa ezzel szemben 14 alkalommal hagyta el győztesen a pályát, hétszer döntetlenre végzett, nyolcszor kikapott, amivel 49 pontos.



– Örülünk, hogy ilyen gyorsan itt a következő bajnoki, mert lehet javítani. Nyilván egy amatőr játékosokból álló csapatnak, mint amilyen a ­miénk is, komoly kihívás a heti két összecsapás, ám szerintem mi fizikálisan meg tudunk ezzel birkózni – hangsúlyozta a tréner.



Pető Tamás emlékeztetett, a Perutz szervezett, jó teljesítményre képes gárda. A megyei rangadókon, amely sok ember számára fontos, minden megtörténhet, s ezért különösen oda kell figyelniük a siker érdekében.