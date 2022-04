A múlt vasárnapi, szép hazai siker után a hétközi fordulóban, idegenben simán kikapott az FC Ajka a labdarúgó NB II.-ben.

A Dorogi FC ellen mutatott lendületes és eredményes játékból kiindulva talán a szurkolók nagy része úgy gondolta, hogy az ajkaiak minimum partiban lesznek a Tiszakécskével is. Sajnos nem így történt, a remek formában lévő – nemrég még sereghajtó, az elmúlt hetekben viszont egészen a 10. pozícióig felkapaszkodó – Tisza-partiak már a hatodik percben a kapuba találtak. Hiába egyenlített gyorsan az Ajka, a hazaiak még háromszor mattolták vendégüket, és összességében magabiztosan tartották otthon a három pontot.

A Veszprém megyeiek legutóbbi három idegenbeni bajnokijukat egyaránt elbukták.

– Sajnos nem értük el célunkat Tiszakécskén. A hazaiak gyorsan előnyhöz jutottak. Rövid időn belül sikerült egyenlítenünk, de újra gólt kaptunk. Bosszantó, hogy 1-1-es és 2-1-es állásnál volt egy-egy komoly lehetőségünk, de egyikkel sem tudtunk élni. Lélektanilag is fontos lett volna, hogy betaláljunk, másként alakulhatott volna a folytatás –összegzett Kis Károly. Az FC Ajka vezetőedzője megjegyezte, sajnos elszalasztották azt, hogy fordulópont következzen be a találkozón. A második fél­időben már többet kellett kockáztatniuk, ezt pedig kihasználta a Tiszakécske, amely megérdemelten győzött.

Az ajkaiak szerdai vereségük után ismét a tabella 15. helyén találták magukat, jelenleg négy ponttal állnak jobban, mint a legjobb kieső helyen, a 18. pozícióban tanyázó III. Ker. TVE csapata. Az eredményes szereplés tehát továbbra is kiemelten fontos a Veszprém megyeiek számára, akik vasárnap a Haladást látják vendégül.

Az NB II. hatodik helyén álló szombathelyiek nagy múltú klubja szintén nem a legjobb időszakát éli, pedig remekül kezdte a szezont a vasi együttes.

A Haladás vezette a tabellát, a csapat a 12. fordulóban kapott ki először ebben az idényben. A folytatásban viszont több váratlan vereség is becsúszott, a második félév pedig egyáltalán nem néz ki jól szombathelyi szemmel. Németh Szabolcs legénysége 11 mérkőzésből kettőt nyert, háromszor döntetlent játszott, hat alkalommal kikapott.

Érdekesség, hogy idén hazai pályán egyetlen pontot sem tudott szerezni a Haladás, idegenben eredményes a gárda. Az említett hat vereség tehát mind hazai volt, tavasszal Győrben és Budaörsön nyertek a Vas megyeiek, Békéscsabán, Szegeden és Tiszakécsként ikszeltek.

– A remek játékosállománnyal rendelkező Haladás jól rajtolt, a tavasz viszont nem úgy sikerült, ahogyan azt szerették volna. Minden alkalommal kiélezett, nagy csatát vívunk a szombathelyiekkel, bizonyára ez most sem lesz másként – nyilatkozta a Naplónak Kis Károly, aki sérülés miatt Vogyicska Bálintra és Orosz Márkra nem számíthat a vasárnap 17 órakor kezdődő találkozón.

A Haladás és az Ajka legutóbb tavaly október végén találkozott egymással. A szombathelyi mérkőzésen a hazaiak kerültek előnybe, Szarka egalizált, de a 86. percben kapott góllal alulmaradt a Veszprém megyei csapat.



Az ajkaiak szerdai vereségük után a 15. helyre csúsztak vissza

Az ajkaiak legutóbb simán győztek otthon, most egy sovány sikernek is örülnének

Fotó: Penovác Károly