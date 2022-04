A megmérettetésről a Herendi Modellező SE elnöke, Kerner Ferenc számolt be lapunknak.

– A fagyos hajnalt hideg, de napsütéses délelőtt követte. Majd délután a megélénkülő szél miatt a repítésre kiéhezett versenyzőknek keményen meg kellett küzdeniük az elemekkel. A nagy mezőnyben egymás után „húzták” az ég felé a modelljeiket, színesre festve a Szent György-hegy környékének egét. Több kategóriában is megdobták a maximumot, így a végső sorrend a döntő startokban (fly-off) alakult ki.

Megtudtuk, a július végén Bulgáriában rendezendő ifjúsági világbajnokságra készülő herendi versenyzők ezúttal is remekül szerepeltek, a felnőtt mezőnyben is dobogóra állhattak. A herendi egyesület mindig nagy figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, már 13 fiatal lett tőlük válogatott kerettag, egy Eb-n és egy vb-n a dobogó legmagasabb fokára is felállhattak. A világranglistán négyszer végeztek az első háromban.

– Mindezek a sikerek nem születhettek volna meg, ha a Herendi Porcelánmanufaktúra nem támogatta volna a kezdetektől az egyesületet. Jelenleg is ingyen biztosít helyet a klub műhelyének, ahol a világszínvonalú modellek készülnek – fogalmazott az elnök.

A Dunántúl-bajnokság ered­ményei, F1A vitorlázó kategória: 1. Selmeci Balázs (Ajka), 2. Csikár Imre Móric, 3. Halász-Szabó Levente (mindketten Herend).

Ifjúsági F1A: 1. Csikár Imre Móric, 2. Halász-Szabó Levente (mindketten Herend), 3. Guti Réka (Gyula).

F1H kis vitorlázó: 1. Opál­ka István, 2. Fürjes Gergely (mindketten Várpalota), 3. Németh László (Szombathely).

Ifjúsági F1H: 1. Nagy Gergő Vilmos, 2. Németh Huba, 3. Tóth Ádám Hunor (mindhárom Zalaegerszeg).

Serdülő F1H: 1. Németh Nimród (Szombathely), 2. Nagy Gergő Vilmos, 3. Németh Huba (mindkettő Zalaegerszeg).

F1H csapatverseny: 1. Zalaegerszeg, 2. Várpalota, 3. Szombathely.

F1Q elektromotoros vitor­lázó: 1. Búzás András (Sopron), 2. Milák Gábor, 3. Kertész Gábor (mindketten Bp. Cavalloni SE).