A balatonfürediek a múlt héten klubtörténeti tettet hajtottak végre, először szereztek pontot a Telekom Veszprém ellen.



Ugyan jól kezdte a szomszédvári derbit a BKSE, ám a bakonyiak ritmust váltottak, és komoly előnyt építettek ki. Talán meg is nyugodtak hétgólos vezetésnél, a Füred pedig szépen lassan elkezdett felkapaszkodni, majd hinni abban, hogy lehet keresnivalója itt.



Egy sor remek egyéni teljesítmény akadt a hazaiaknál, akik egyenlítettek, sőt a hajrában a vezetést is átvették. Az utolsó támadás – 31-31-nél – a Balaton-partiké volt, de ekkor már nem akartak kockáztatni a hazaiak, hiszen így is remek sikert értek el.



A BKSE a meccs második felében nagyon jól védekezett (csak 10 gólt kapott a második játékrészben!), támadásban pedig a rutinos trió (Topic Petar, Rodríguez Pedro, Szöllősi Balázs) mellett a fiatal Szmetán Máté vitte a prímet.



Ilyen meccs után remek hangulatban készülhetett a héten a Füred az újabb erőpróbára, ami nem ígérkezik könnyűnek.



– Örültünk a Veszprém elleni egy pontnak, de túl vagyunk rajta, hétfőtől már nem is beszéltünk róla. Totálisan más meccs vár ránk Tatabányán, azt gondolom, nehezebb dolgunk lesz, mint múlt héten. A Telekom ellen komolyabb teher nélkül léphettünk pályára, most viszont van tét és nyomás. Ha ezt el tudjuk viselni, lehet keresnivalónk – nyilatkozta a Naplónak György László. A Balatonfüredi KSE mestere kiemelte: a Tatabánya a bajnoki meccseken felfelé ívelő formát mutat. – Fizikálisan is komoly küzdelem vár ránk. Szeretnénk felvenni a kesztyűt, és megfelelően beleállni a mérkőzésbe. A Tatabánya biztosan revansot akar venni az őszi, füredi vereségért (10 góllal nyert otthon a BKSE – a szerk.), és más céljai is vannak. Természetesen mi is szeretnénk jól szerepelni, hosszú még a szezon, bármi történhet – fogalmazott György László, aki sérülés miatt Varga Mártonra biztosan nem számíthat, és többek játéka is kérdéses. A tatabányai rangadó ma 18 órakor kezdődik.