Tatabánya–BKSE 38-27 (20-10)

Tatabánya. V.: Andorka, Hucker. Tatabánya: Bartucz - Juhász Á. 8 (1), Ancsin 6, Fotache, Stojnic 1, Győri 2 (2), Fekete 2. Csere: Wyszomirski (kapus), Ushal 2, Zdolik 12, Hornyák B. 1, Sunajko 2, Urban 2, Balogh. Edző: Dragan Djukics.

Balatonfüredi KSE: Bősz - Rodríguez 2, Malinovic 2, Németh B. 2, Topic, Szöllősi B. 10 (2), Bóka 5. Csere: Andó (kapus), Gostovics 3, Szűcs B. 1, Kemény, Szmetán M. 2, Brandt. Edző: György László.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

Nem kezdett jól támadásban a Füred, amely az előző fordulóban komoly skalpot ejtett, hiszen döntetlent játszott hazai pályán a Telekom Veszprémmel. György László a tatabányai meccs előtt elmondta, a bakonyiak elleni bajnokit már elfelejtették, a soron következő találkozóra koncentrálnak, amely nehezebb lehet számukra, mint a múlt heti lokálderbi. Igaza lett...

Szóval nem indult jól a Tatabánya elleni rangadó a vendégeknek, akik sokat rontottak, s az első 12 percben egyetlen árva hetesgóllal álltak, 6-1.

Németh Balázs talált be először akcióból a fürediek közül, hiába védett jól Bartucz mellett ekkor Bősz is, a házigazda jelentős előnyhöz jutott.

Nem tudott felpörögni a BKSE, a hazaiak viszont annál inkább, már az első félidőben 10 gólra hízott a különbség, 27. perc: 19-9.

A szünet után igyekezett összekapni magát a Balaton-parti csapat, azonban nem sikerült csökkenteni a hátrányt, 41. perc: 25-15.

Nem találta támadásban a ritmust a Füred, és a védekezés sem működött hatékonyan, 47. perc: 29-16. A hajrá előtt valamelyest tudta kozmetikázni az eredményt (34-24) a vendégcsapat, a vége azonban így is kiütés lett, a vártnál jóval magabiztosabban gyűjtötte be a pontokat a Tatabánya.

Dragan Djukics: - Az első félidőben remekül védekeztünk, Bartucz László pedig kiválóan védett. Ezt a teljesítményt nem tudtuk 60 percig tartani, de ez nem is volt igazán elvárás. Vannak még álmaink, amelyeket szeretnénk elérni, akkor is, ha nem lesz egyszerű dolgunk.

György László: - Az első félidőben totálisan csődöt mondtunk, sem a védekezésünk, sem a támadójátékunk nem működött. A Tatabánya legalább 10 gyors ellentámadásos gólt lőtt, ki is alakult a két csapat közötti különbség. A második félidőben igyekeztünk szépíteni, 10 gól alatt szerettünk volna maradni. A hajrában sikerült ledolgozni a hátrányból, ám a legvégén ismét szarvashibákat követtünk el. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, de erre nem számítottunk. Bízom benne, ez intő példa lesz számunkra, és összeszedjük magunkat a folytatásra.