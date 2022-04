Elvitte a pontokat a Szentantalfa NVSE Várpalotáról, az 1-2-es végeredményt hozó mérkőzés első találatát Molnár Balázs lőtte, aki már 18 gólnál jár ebben a bajnoki szezonban.

A duplázó Nagy Dániel vezérletével a Zirc vendégeként tudott nyerni a Tihany. A hazaiak igyekeztek megnehezíteni a címvédő dolgát, ez sikerült is, ám a Balaton-partiak – akik közül Nagy mellett Dévényi Márk teljesítményét emeltük ki - megérdemelt sikert arattak (3-1).

Magabiztos volt az éllovas, az úrkútiak 4-0 arányban győztek otthon a szervezett, de kapura veszélytelen Sümeg ellen. Márton Gábor kétszer is a hálóba talált.

Sok hibát és kilenc gólt hozott a Devecser-Herend bajnoki, amelyen a házigazda 6-3-ra diadalmaskodott.

A játéknap legjobbjai közé a hazaiak védője, Keringer Máté került be.

Ritkán látható, izgalmas, fordulatos összecsapást produkált a Gyulafirátót és a Tapolca. Meglepetésre a sereghajtó vendéglátók nem szenvedtek vereséget az élmezőnyhöz tartozó TIAC-tól, lássuk, hogy alakult ki az 5-5-ös végeredmény! A vendégek már az első percben betaláltak, a harmadik percben pedig 0-2-őt mutatott az eredményjelző! Szépített a Rátót, ám nem sokkal később ismét tapolcai találat született, 1-3, és ekkor még csak a 27. percben jártunk. Ki gondolta, hogy a pihenőre hazai vezetéssel vonulnak a felek? Pedig ez történt: háromszor is sikerült mattolni a TIAC-védelmet (4-3). A folytatásra felszívta magát a Tapolca, amely a 74. percre fordított (4-5), ám még nem volt vége a meccsnek, Tímár Imre a 85. percben szabadrúgásból egyenlített (5-5).

Tímár mellett az egyaránt duplázó Vaczola Attila (Gyulafirátót) és Tóth Marcell (TIAC) lett tagja a forduló válogatottjának.

Egy vereség és egy döntetlen után tudott ismét nyerni az Ajka Kristály, amely az első félidőt követően 1-0-ás hátrányban volt Magyarpolányban, de Szabados Dániel két találatával fordított a fordulást követően, majd magabiztos, 4-2-es sikert aratott.

Hiába küzdött hazai pályán a Csetény, nem tudott élni helyzeteivel, a vendég Fűzfői AK – amelynek remek stabilitás adott a kapuban Radnai Gábor – pedig a félidei 0-1 után még háromszor betalálva simán győzött. A hálóőr mellett a kétszer eredményes Jánó Márton került be e heti csapatunkba.

Simon Benjamin gólja döntötte el a Balatonalmádi SE és a Péti MTE kiegyenlített csatáját, a vendégek elvitték a pontokat a Balaton partjáról és növelték előnyüket a harmadik helyen.

A forduló Napló-válogatottja, kapus: Radnai Gábor (Fűzfői AK).

Hátvédek: Keringer Máté (Devecser SE), Dévényi Márk (Tihanyi FC), Jánó Márton (Fűzfői AK).

Középpályások: Nagy Dániel (Tihanyi FC), Márton Gábor (Úrkút SK), Tímár Imre (Gyulafirátót SE), Szabados Dániel (Ajka Kristály).

Támadók: Molnár Balázs (Szentantalfa NVSE), Vaczola Attila (Gyulafirátót SE), Tóth Marcell (TIAC VSE).