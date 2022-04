Az évszakhoz képest szokatlanul hideg idő, egy fok, olykor szakadó eső, és saras, csúszós terep várta a Hegyifutó Félmaratoni Országos Bajnokság, az Ihartü-2000 Kupáért indulóit. A futóknak az ítéletidővel és a kemény tereppel is meg kellett küzdeniük. A 21 kilométeres távon a 800 méteres szintkülönbség is óriási kihívást jelentett, ráadásul erdei, hegyi utakon kellett ezt teljesíteni. Akadt egy olyan ösvény, amelyet a futók csak siratófalnak neveztek el, amely mindössze 200 méter hosszú volt, de ezt csak négykézláb lehetett megmászni, mert az emelkedése 20 százalékos volt.

Mindezek dacára több mint háromszázan neveztek az eseményre, amely több távon zajlott. A félmaratoni viadalt a férfiaknál a Zenit Sport Egyesület futója, Bakó Áron nyerte 1:32.59 órával, megelőzve Vásárhelyi Mátét (Castor SE), akinek 1:36.57 óra kellett a célba éréshez, valamint Pelsőczy Attilát (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesület), aki 1:39.17 óra alatt tudta le a távot. A dobogósokat követték a VEDAC elszánt futói: negyedik helyen végzett Kovács Tamás 1:42.09 órával, mögötte ötödikként zárt Odonics Gábor 1:43.04 órával, és hatodik lett Kis Áron 1:44.28 órával. Ez azt is jelentette, hogy a VEDAC csapata megvédte tavalyi címét, Kovács Tamás és Odonics Gábor mellett tavaly Koszár Zsolt, idén Kis Áron foglalhatta el a dobogó legfelső fokát. Jól szerepelt még Németh Gergő, aki a tizenegyedik helyen ért be (1:47.04), de Bálint Benedeket is dicséret illeti, tizenötödik lett 1:49.21 órával. A rutinos Fonyó Sándor a 22. helyen végzett (2:07.04).

Korcsoportokba bontva Kovács Tamás ezüstérmet érdemelt ki az M35-ös korosztályban, míg Kis Ároné lett a bronz. Fonyó Sándor ebben a kategóriában a nyolcadik helyezést szerezte meg.

A nőknél a Budapesti Honvéd SE futója, Horváth Tímea nyert (1:52.35), megelőzte a címvédő Tiricz Irént. Az MFSE sportolója 1:56.19 órával ért célba. Poór Brigitta vehette át a harmadik helyért járó medáliát, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesület kiválósága 1:58.40 óra alatt gyűrte le a 21 kilométert.

A VEDAC képviseletében Bellér Zsuzsanna 2:30.37 órával a tizenkettedik lett, mögötte Leé Diána 2:32.34 órával a tizenharmadik helyre futott be. Mindketten fantasztikusan teljesítettek. Utóbbi a W35-ös korcsoportban idejével a hatodikként zárt. Előbbi a W45- ben bronzérmet érdemelt ki. Ott volt még a mezőnyben Barabás Eszter is, aki az abszolút versenyben tizenötödikként futott be (3:13.20).

A viadal egyben kvalifikációs verseny volt az U20-as hegyifutó-Európa-bajnokságra, erre a korosztályra 7,5 kilométer várt a Mög-szeg és a Mecsek-hegy térségében. Itt óriási meglepetésre kettős VEDAC-siker született. A nem mindennapi megméretésen Honti Marcell ért elsőként a célba 29:58 perces idővel, megnyerve ezzel a válogatót. Mögötte az ezüstérmet Bálint Gergő szerezte meg 30:15 perccel. Bálint Ádám alig maradt le a dobogóról, ötödikként zárt 32:06 perccel, míg Barát Benedek nyolcadik helyezése is remek 34:52 perces idővel. Lents Barnabás a tizedik (36:36), Blaskó Benedek a tizenegyedik (37:04) lett.

A női mezőnyben két testvér állhatott fel a dobogó első két fokára: Mag Viktória nyert (31:29) Mag Fruzsina előtt (34:57). Itt a legjobb VEDAC-os Báles Pálma volt, aki 40:00 perccel a hatodik helyen ért célba. Szemán Kitti a hetedik helyezést érte el (40:08). Nekik is jár az elismerés, hogy a nem mindennapi körülmények között ilyen ügyesen futottak.