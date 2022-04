Várpalotai BSK–FC Zirc

1–2 (1–1)

Várpalota. Jv.: Lovasi I. Várpalotai BSK: Kerekes – Borbás, Papp R., Mogyorósi A., Nagy D., Szurok, Magda, Szántó, Halmos, Zsupek, Mogyorósi M. Edző: Fekete István.

FC Zirc: Nagy M. – Bíró, Mári (Bánfalvi), Miskei, Orbán, Kottyán, Hegyi, Stupián, Jakab, Komenda (Tehel), Somogyi. Edző: Nagy Krisztián.

Gólszerzők: Nagy D., ill. Bíró (2).

Úrkút SK–Tihanyi FC

3–3 (0–1)

Úrkút, 200 néző. Jv.: Nedvesi R. Úrkút SK: Kádár – Uj, Reizinger, Lang, Bencze, Horváth Á., Boromisza, Udvardi, Bognár, Kovács Gá. (Márton), Kovács Ge. Edző: Garai Péter.

Tihanyi FC: Illés – Dévényi, Németh K., Kovács Á. (Farkas L.), Henn, Erdősi (Stáhl), Perger, Nemes Á. (Marton), Nemes G. (Sudár), Király, Barcza. Edző: Horváth Gábor.

Gólszerzők: Kovács Gá. (2), Horváth Á., ill. Farkas L., Király, Henn.

Kiállítva: Németh K. (43., Tihanyi FC).

Nem óvatoskodtak a felek, a kezdés után rögtön helyzetbe került az Úrkút, ahogyan a Tihany is, a különbség az volt, hogy a vendégek értékesítették lehetőségüket. Henn gólja után természetesen az Úrkútnál volt többet a labda, mentek előre a hazaiak, ám támadásaikban sem elég pontosság, sem elég lendület nem volt. Egészen a félidő hajrájáig, amikor beszorította ellenfelét az Úrkút. Több helyzet is akadt a tihanyi kapu előtt, de a vendégek megfogyatkozva is állták a sarat, Illés Áron szép védéseit követően tartották előnyüket. A 42. percben Németh Kornél került a kiállítás sorsára, egy lerántást követően villant a piros, kissé váratlanul, elsőre nem tűnt annyira súlyosnak a 16-os előterében történt szabálytalanság.

A szünet után jöttek a hazai rohamok, és ezeknek lett is eredménye. Gyorsan fordított az Úrkút, Kovács Gábor használta ki a védelmi megingásokat. A 70. percben nyeregben érezhette magát az éllovas, miután kitámadott a Tihany, Horváth Ákos 3-1-re alakította az eredményt.

Hibáztak azonban az úrkútiak is. Egy eladott labda és egy szabálytalanság után Király Dávid lőtt szép szabadrúgásgólt, 3-2.

Ezzel megmaradt a Tihany esélye a pontszerzésre és a hajrában sikerült is egyenlíteni. Miközben az úrkúti lehetőségek kimaradtak, Farkas László lecsapott az utolsó esélyre, a 92. percben beállítva a végeredményt, 3-3.

Garai Péter: - Kezünkben volt a meccs, amelyet el kellett volna döntenünk. Az utolsó 10 perc alapján megérdemelten egyenlített a Tihany, ám nekünk korábban be kellett volna biztosítani a pontokat. Erre többször is volt esélyünk. Nem játszottunk jól 10 ember ellen.

Horváth Gábor: - Futballozni jöttünk, az első félidőben ezt meg is tudtuk nagyjából valósítani. A kiállítás aztán átírta a forgatókönyvet. A végén tudatosan támadtunk ki, mondhatjuk, hogy a szív diadala volt az egyenlítésünk. Büszke vagyok a játékosokra! A játékvezetés gyenge volt.

Jók: Kovács Gábor, Uj, Bognár, Boromisza, ill. Illés, Henn, Farkas, Király.

Tudósított: Horváth Gábor.

Devecser–Sümeg VSE

1–4 (0–0)

Devecser. Jv.: Kiss N. Devecser SE: Csepregi – Nagy Sz., Burucs (Kiss L.), Sipos Felícián, Korpos, Király, Paksai, Sáringer, Venczel, Tisonyai (Kulman), Temesi. Edző: Cserna Róbert.

Sümeg VSE: Kovács R. – Nimsz, Bujtor, Sabjanics (Markó), Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan, Görhes A., Horváth G., Ferenczi, Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter,

Gólszerzők: Korpos, ill. Szakonyi Stephan, Ferenczi, Görhes T., Sipos Felícián (öngól).

Kiállítva: Nagy Sz. (88., Devecser SE).

Gyulafirátót–Fűzfői AK

1–7 (0–5)

Gyulafirátót. Jv.: Nagy J. Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Vaczola A., Vaczola M., Zsámboki, Balta, Olasz, Kövesi, Tímár, Kósa, Veszprémi, Fenyvesi. Edző: Polonkai Csaba,

Fűzfői AK: Radnai (Lengyel) – Szabó P. (Szalai), Katus, Jánó, Liszi, Zágor, Balatoni, Janás (Pavelka), Kovács Á., Wellesz (Auerbach), Gimes. Edző: Csucsánszky Zoltán.

Gólszerzők: Balta, ill. Szabó P. (3), Jánó (2), Zágor, Kósa (öngól).

Péti MTE–TIAC VSE

6–2 (4–0)

Pétfürdő. Jv.: Ákos D. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Szőke), Petróczi (Morina), Marton, Fodor (Horváth B.), Simon (Keszthelyi), Rados, Tar, Bóka M., Vachtler (Bóka P.), Ódor. Edző: Nagy Krisztián.

TIAC VSE: Für – Szabó Á., Bardon, Szabó D., Dobján A., Szabó M., Orbán, Hegedűs (Lukács), Illés, Tóth M., Csik. Edző: Dobján Krisztián.

Gólszerzők: Simon (2), Fodor, Keszthelyi, Petróczi, Rados, ill. Tóth M. (2).

Magyarpolány–Szentantalfa

0–1 (0–1)

Magyarpolány, 100 néző. Jv.: Hegedűs I. Magyarpolány SE: Csipszer – Veisz, Döbrösi (Szabó B.), Bukovics, Polt B. (Czepek), Gottfried, Polt P., Talabér (Hauser), Móger, Kardos, Bencsik. Edző: Piri Ottó.

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Bertalan, Tóth K. (Dombi), Ladányi (Szigeti), Molnár B., Molnár K. (Cséri), Csillag, Stadler, Németh B. (Muchychka), Nagy Zs., Vári Kovács. Edző: Fischer Norbert.

Gólszerző: Molnár K.

Gyenge színvonalú játékot hozott a két csapat összecsapása. Az első félidőben a vendégek egy szerencsés találattal megszerezték a vezetést és ezt az előnyt a végig meg tudták tartani. Döntetlen szagú mérkőzésen a hazaiak sok helyzetet elhibáztak, a mai nap nem volt bennük a gól.

Jók: Csipszer, Bukovics, ill. Szombathelyi, Molnár B., Csillag.

Tudósított: Piri Ottó.

Csetény–Ajka Kristály

0–7 (0–4)

Csetény, 200 néző. Jv.: Szabó Z. Csetény SE: Schoffhauser – Simon, Benedek, Weibel, Hornyacsek E., Nagy R., Molnár M., Varga B., Vető, Haman, Jakab. Edző: Juhász László.

Ajka Kristály SE: Dróth – Szabados, Szabó K. (Szabó Z.), Szedlacsek (Biró), Szarka (Gergócs), Ambrus, Pápai, Magyar, Kungl, Horváth L., Lajtos (Antal). Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Gólszerzők: Gergócs (2), Szedlacsek (2), Szabó Z., Biró, Szabó K.

Kiállítva: Simon (63., Csetény SE).

A hazai csapat megilletődött a vendégek játékától, ez jellemezte az első félidőt. A félidő derekán egy vendég sérülés borzolta a kedélyeket. Ezúton kívánunk jobbulást Szarka Martinnak.

A második félidőben a papírforma érvényesült, egy igen gyenge és nem következetes játékvezetés mellett.

Jók: Varga B., ill. mindenki.

Tudósított: Pucsek István.