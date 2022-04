Férfiak

KK Ajka–Tarján SE 33-29 (16-14)



Ajka, 100 néző. V.: Cseszregi, Sipos. A hazaiak legjobb lövői: Dobos 10, Németh T. 6.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/4.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, aminek köszönhetően tizenkét perc után 7-2-es állás szerepelt a táblán. Az ajkaiak ekkor több technikai hibát is elkövettek, amit jól használtak ki a vendégek és sikerült közelebb zárkózniuk (10-7). A félidő hajrájában újra a hazaiak akarata érvényesült (16-11), de a lelkes tarjániak zsinórban háromszor is betaláltak, így újra nyílttá tették a mérkőzést. A folytatás is izgalmasan alakult, ugyanis a 38. percben kiegyenlített a vendégcsapat (19-19). Ekkor John és Dobos vezérletével újra meglépett három góllal az Ajka, de a vendégek nem adták fel a küzdelmet és ega­lizáltak (50. perc: 25-25). A következő percekben öt ajkai gólra csak egyszer válaszoltak a tarjániak, így a végjátékra már biztos előnnyel érkeztek a zöld mezesek, amit meg is őriztek a lefújásig.

Roppant sportszerű mérkőzésen izzadságszagú győzelmet aratott a KK Ajka a fegyelmezetten és lelkesen küzdő Tarján csapata ellen.

Tudósított: Galler Roland.



Lipót–VBSK 24-34 (11-20)

Lipót, 50 néző. V.: Gilitsch, Székely. A várpalotaiak legeredményesebb játékosai: Oszkó 11, Fülöp és Bajnóczi 5-5. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3.

Kisbér–Alsóörs 26-18 (13-8)

Kisbér, 30 néző. V.: Ihász, Szántó. A vendégek legjobbjai: Székely 5, Kapcsándi, Gátvölgyi és Márki 3-3. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hetesek: 4/2, ill. 5/2.



VKKFT Veszprém U23–Szombathely 33-33 (15-16)

Veszprém, 30 néző. V.: Barabás, Bognár. A hazaiak legeredményesebbjei: Rubos 9 (4), Fercsik 5, Farkas 5 (4). Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 10/9, ill. 3/2. Az állás: 1. Ajka (17 meccs után) 32 pont, 2. VKKFT (18) 29, 3. VBSK (18) 24, ...7. BFKA-Balatonfüred U23 (17) 18, ...9. Alsóörs (18) 8.



Nők

KK Ajka–VKLSE Győr 33-33 (16-16)

Ajka, 80 néző. V.: Kertész, Szincsák. A hazaiak legjobbjai: Vida 12 (7), Völler 7.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 9/9, ill. 3/3.



Veszprém Pannon SE-Győri ETO KC U22 35-16 (14-9)

Veszprém, 50 néző. V.: Pávlics, Sipos. A hazaiak legjobb lövői: Ács 8 (1), Kiss N. 7.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2.

Az állás: 1. Veszprém (19) 36, 2. Bük (18) 28, 3. Nemesvámos (18) 26, ...8. Ajka (19) 16, ...10. Tapolca (18) 8.