Az elmúlt héten valamelyest kárpótolta a pápai közönséget a Perutz együttese, hiszen a BVSC elleni vereséget követően a MOL Fehérvár II. ellen sikerült javítani, Márton és Szilágyi góljával – és jó hazai kapusteljesítménnyel – 2-0-s győzelem született.

Ugyanakkor a pápai vezetőedző, Weitner Ádám nem lehet felhőtlenül boldog, hiszen nem múlt el következmények nélkül a fehérváriak elleni hajrá, a 81. percben ugyanis kiállította a játékvezető, amiért a fegyelmi bizottság három mérkőzésre szóló eltiltást szabott ki rá. Mindez azt jelenti, hogy a pápai tréner az Érd, a Veszprém és a Bicske ellen sem lehet ott a kispadon.

– Olyan mentalitású edző vagyok, aki minden mérkőzésen nyerni akar, legyen az egy bulimeccs a haverokkal, vagy épp egy fontos bajnoki mérkőzés. Belátom, butaság volt egy bedobás miatt ennyit reklamálni, tanultam az esetből, legközelebb ilyen hibát nem követek el, ugyanakkor sem a kiállítást, sem a hárommeccses eltiltást nem tartom jogosnak – mondta az esettel kapcsolatban Weitner Ádám.

– Nem szeretném azonban, hogy ez az eset elterelje a figyelmet az eredményeinkről, hiszen tény, hogy ha az őszi és a tavaszi első tíz meccset vesszük figyelembe, hét ponttal többet szereztünk, folyamatosan fejlődik a csapat.

A pápaiak vasárnap Érdre utaznak, melyet ősszel nyolc nyeretlen egymás elleni mérkőzést követően Oláh első és Zsirai 67. percben szerzett találatával első alkalommal sikerült legyőzni. Limperger Zsolt alakulata jelenleg a tabella 10. helyét birtokolja. Meglehetősen rapszodikus teljesítményt nyújtanak az érdiek, szinte egész tavasszal vereségek és győzelmek váltják egymást.

– Nem dőlünk hátra attól, hogy tavaly majdnem kiesett ez a csapat, most pedig az ötödik helyen állunk, sőt! Szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, Érden is igyekszünk jó teljesítménnyel előrukkolni. Legutóbbi idegenbeni találkozónkon nyert helyzetből két pontot Nagykanizsán hagytunk, hasonló nehéz meccs­re számítok az Érd ellen is, Limperger Zsolt mindig jó csapatot rak össze. Úgy látom, átalakulóban vannak, hiszen a magot alkotó, rutinos játékosok mellé épülnek be a fiatalok. Stílusos játékot játszanak, próbálnak focizni, mindig nehéz ellenük, de bízom benne, hogy meg tudjuk szorongatni őket – tekintett előre Weitner Ádám, aki hozzátette, reméli, hogy játékukat a lehető legkevésbé befolyásolja az, hogy neki a lelátón kell majd helyet foglalnia.

A mérkőzést vasárnap 16 órai kezdéssel rendezik az érdi sporttelepen.