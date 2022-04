- Mindent összevetve egy sikeres szezont tudhatok magam mögött – értékelt a balatonalmádi Kónya Ádám, a Veszprémi Sí Egylet most már kétszeres olimpikon sífutója.

– Persze voltak nehézségek, nem is kevés, de magabiztosan jutottam ki A szinttel az olimpiára, ahol három számban is képviseltem hazámat. Ezen túl debütálhattam a Világkupa-sorozatban, három állomáson is ott voltam, és ismét megnyertem a magyar bajnokságot. A hab a tortán pedig az volt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság engem kért fel, hogy vigyem a magyar zászlót a pekingi ötkarikás játékok záróünnepségén.

- Ádám életében először ebben az idényben nyert FIS-versenyt, ráadásul egyből kettőt, emellett többször állt dobogón – adott hozzá a sífutó idei érdemeihez testvére és egyben edzője, Kónya Bálint.

– Még messze járunk álmaink megvalósításától, de idén is sikerült egy nagy lépést tenni ezeknek az irányába. A felkészülésben a legnagyobb minőségbeli előrelépés az volt, hogy ősszel el tudtunk menni egy háromhetes magaslati edzőtáborba a Sierra Nevadába. Ez Veszprém, illetve Balatonalmádi városok önkormányzatainak támogatása nélkül nem sikerülhetett volna - mondta az edző.

A Covid sajnos Kónya Ádám felkészülését is hátráltatta. Az olimpiai kiutazás előtti hónapban fertőződött meg, és emiatt hosszú kényszerpihenőt kellett tartania. – A betegség mindenképp rányomta bélyegét a teljesítményemre, főleg a kiutazáshoz legközelebbi sprint versenyszámra. Sajnálom, mert idén ez a szám ment a legjobban, és ebben vártam a legjobb eredményt magamtól. De azért nagyon panaszkodni sem akarok, hiszen voltak, akik nálam sokkal rosszabbul jártak – tekintett vissza Ádám.

Az olimpikon sportoló 14 napig volt pozitív, ebből öt napig lázas, és összesen 20 nap havas edzés maradt ki az olimpia előtti másfél hónapban.

– Ez nagyjából olyan, mintha egy úszó nem mehetne vízbe három hétig hat héttel a versenyszáma előtt. Sem fizikálisan, sem mentálisan nem tesz jót a felkészülésnek. Próbáltuk tartani egymásban a lelket. Végig azt mondogattuk, hogy így legalább minimális az esélye annak, hogy az olimpia alatt megint megfertőződjön, illetve hogy jobb egy hónappal, mint egy nappal a kiutazás előtt megbetegedni. Volt, akinek a fertőzés miatt elúszott az olimpiai szereplés. Nem beszélve arról, hogy több millió ember a világon sokkal többet vesztett a Covid miatt, mint 20 nap havas edzés – fogalmazott Bálint.

A sífutó jelenleg pihenőjét tölti, legalábbis ami a sportot illeti. Ádám a versenyek végeztével egyből munkába állt a családi vállalkozásban, méhészsegédként.

- Ez az a munka, amit reményeim szerint többé-kevésbé össze tudok egyeztetni a sporttal, a felkészülés első szakaszában. Huszonkilenc éves vagyok, ennyi idősen már muszáj valami pénzt is keresnem, még akkor is, ha továbbra is a sport az első – nyilatkozott Veszprém megye első téli olimpikonja.

Megtudtuk, hamarosan újra indul a felkészülés a következő versenyszezonra.

- Hivatalosan május 1-jén kezdünk, és 2023. március végéig nincs megállás. Az első időszakban rengeteg hosszú edzés vár a sportolókra futva, kerékpáron és sírolleren is. Ilyenkor heti 3-4 erősítő edzést is beiktatunk a programba. Május végén lesz az első válogatott felmérő Budapesten, addigra már sok kilométer lesz a lábakban - vázolta fel a következő időszak programját Kónya Bálint, aki a sífutók szövetségi kapitányi posztját is betölti. - Augusztusban és szeptemberben, a tavalyi évhez hasonlóan, sírollerversenyeken vesz majd részt a csapat. Ezt követően megint magaslatra szeretnénk menni egy hosszabb edzőtáborba. A havas szezon november közepén kezdődik.

A soron következő versenyszezon legnagyobb versenye a Szlovéniában rendezendő világbajnokság lesz, ahova Ádám az olimpiához hasonlóan, A szinttel szeretni kijutni. Ezen túl a Világkupa-sorozat 3-4 állomását is célba veszi a testvérpár. - Örülök, hogy a vb a szomszédban lesz. A pandémia miatt szüleim az elmúlt két évben egyetlenegy világversenyre sem tudtak elkísérni. Remélem, a 2023-as vb-t nézők előtt rendezik meg, és a családom is ott lesz a lelátón – adott hangot reményének Kónya Ádám.