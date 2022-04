A nyolcaddöntős párharcok második mérkőzését szerdán és csütörtökön rendezik meg a Bajnokok Ligájában. Az eddig megtartott négy találkozóból a veszprémieké volt a legsimább: Momir Ilics legénysége nyolc góllal, 30-22-re verte saját közönsége előtt a HC Vardart.

Nehéz helyzetben van a magyar bajnok Pick Szeged, amely a német Flensburgtól kapott ki 25-21-re. Ez azt jelenti tehát, hogy legalább öt góllal kellene felülmúlni Maik Machulla gárdáját a vissza- vágón.

Döntetlenre végzett a norvég Elverum és a francia Paris-Saint Germain (30-30), azonban így a PSG-nek jóval nagyobb az esélye a továbbjutásra. Hazai pályán minden bizonnyal be is húzzák a visszavágót a párizsiak, még a betegségéből lábadozó Mik- kel Hansen nélkül is.

Nem bírt egymással a Porto és a Montpellier sem, kettejük első derbije 29-29-es eredménnyel zárult. A franciák előtt így megnyílt a kapu, hogy hazai pályán bizonyítsák be híveiknek, képesek a győzelemre és a továbblépésre.

Visszatérve a veszprémiekhez: Már az odavágón sem számíthatott Ilics mester a sérüléssel bajlódó Rasmus Laugére, s egyelőre úgy tűnik, a második mérkőzésen is csak a kispadról segítheti ösztönző, bátorító tanácsaival a társait.

A Telekom 48 órával a Szkopje elleni találkozót követően ismét úton volt, Gyöngyösön vendégeskedett a magyar bajnokságban, ahol 36-28-as győzelmet könyvelhetett el. Momir Ilics a mérkőzés után arra panaszkodott, nehéz volt a nemzetközi meccs után ilyen gyorsan pályára lépni, de végül tanítványai teljesítették a küldetést, és hozták a kötelezőt.

A szerdán 18.45 órakor kezdődő visszavágó az első összecsapás ismeretében nyilván csak formalitás, azonban a Vardar trénere, a korábban Veszprémben dolgozó David Davis azt hangsúlyozta, amíg matematikai esélyük marad, addig harcolni fognak. Épp ezért egyáltalán nem vehetik félvállról a küzdelmet a házigazdák. Ráadásul illő lenne mindig lelkes és odaadó közönségüket is kiszolgálni.

Kentin Mahé, a veszprémiek remek formában lévő irányítója a klub közösségi oldalán arról beszélt, komolyan kell venniük a visszavágót, nem feledkezhetnek el magukról.

– Természetesen mindannyian tovább szeretnénk jutni. A Vardar azonban remek csapat, és története során sok nagy csatát megélt, sokszor kapaszkodott már vissza vert, szinte kilátástalan helyzetből. Nagyon kell figyelnünk, nem lehet más a célunk, mint a siker – fogalmazott a francia válogatott játékos.



A Vardar keményen fog küzdeni

Ligetvári Patrik jó játékára is szükség lesz szerdán

Fotó: Pesthy Márton