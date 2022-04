A szervezők tájékoztatása szerint ez rekordlétszámot jelent. Az Utrabalatont péntektől vasárnapig rendezik meg, balatonfüredi versenyközponttal. A táv 211 kilométer a tókerülő futóversenyen, amely a nevezés során mindössze két perc alatt lett „telt házas”.

Az Ultrabalaton pályacsúcsát Csécsei Zoltán tartja 17 óra 54 perccel. Több ultrafutó készül a rekord megdöntésére, így rajthoz áll Bódis Tamás Spartathlon-győztes, Drexler Gábor, az Ultra Tisza-tó 130 aranyérmese és Erős Tibor 100 kilométeres országos bajnok is. A távot az egyéni indulókon túl 2–13 fős csapatokban teljesíthetik a futók. Csécsei Zoltán a felkészülés finisében bakteriális tüdőgyulladást kapott, ennek ellenére ott lesz a rajt­zónában, és ő lövi el az egyéni indulók rajtját.

A verseny továbbra is környezetbarát. A több mint 50 váltóponton nem használnak műanyagpoharakat a frissítéshez, valamint szelektíven gyűjtik a szemetet.

Az eseményen a résztvevők chipjük letéti díját visszaváltás helyett jótékony célra ajánlhatják fel. A szervezők minden évben 10 alapítványt, szervezetet, egyéni célt karolnak fel. A közösség javaslatai alapján összeállítanak egy listát, és szavazással döntenek arról, hogy kik kapják a támogatást.

Az Ultrabalaton versenyközpontja Balatonfüreden lesz, ahonnan pénteken reggel hét órakor rajtolnak el az egyéni versenyzők. Ezután következnek a két-, három- és négyfős csapatok. A nagyobb létszámú társaságok másnap indulnak útnak, szombaton így rajtoló és célba érkező is lesz a füredi központban.

Az eredményhirdetés vasárnap 15.30-kor kezdődik.