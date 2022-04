– Számunkra már az is nagy siker, hogy kétszer egymás után ott lehetünk a Magyar Kupa négyes döntőjében – kezdte Éles József, a FejérB.Á.L. Veszprém vezetőedzője. – Akkor koronázhatjuk meg ezt a teljesítményt, ha teljes erőbedobással küzdünk Győrben.

A klubtulajdonos szerint óriási lehetőség kapujában állnak, hiszen miután elkerülték a két nagyot, a Veszprémet és a Szegedet, a Budakalásszal csapnak össze a döntőért. Érdekesség, hogy a legutóbbi tétmeccsét is épp a Budakalász ellen vívta a Fejér-B.Á.L., a Ligakupában az elődöntőben hazai pályán kikapott 32-24- re. Arra a kérdésre, hogy csak altatott-e a csapat, tudván, hogy a Magyar Kupában egy sokkal fontosabb összecsapás jön, Éles József egyértelmű választ adott.

– Az egész életemet úgy éltem le, hogy próbáltam százszázalékos koncentrációval játszani. Épp ezért csalódás volt a fiúk hozzáállása. Többször visszanéztük, elemeztük a találkozót, ahol szerintem csak félgőzzel, akaratgyengén kézilabdáztunk, és az sem mentesít minket, hogy több meghatározó játékosunk is hiányzott, így például a védelem két oszlopa, Bugyáki Dávid és Tóth József vagy Fazekas Gergő és Borbély Ádám, valamint a sérült Széles Ákos is. Biztos vagyok benne, hogy teljes csapattal más eredmény születik majd a kupa elődöntőjében – hangsúlyozta az egykori világválogatott irányító.

Éles József megjegyezte, sajnos Kurucz Mátéra nem számíthat már ebben az idényben, bokaszalag-szakadást szenvedett, így balkezes átlövő poszton szűkültek a lehetőségei.

– Történelmi pillanat számunkra ez a négyes döntő, hiszen nekünk nagy bravúr a részvétel is. Ugyanakkor ez Veszprém diadala is, hiszen két csapat képviseli a várost. Nem elvárás az éremszerzés, de azt kívánom, éljék át a srácaim is ezt a felemelő pillanatot. Csodálatos volt, és sosem felejtem el, amikor életemben először Győrben a nyakamba akasztották a Magyar Kupa-aranyérmet. Bármilyen medáliához óriási fegyelem, rendezettség és koncentráció szükséges. Bízom benne, hogy az álmaink valóra válhatnak – reménykedett.

Megtudtuk még, Éles József régi jó barátságot ápol a szombati rivális vezetőedzőjével, Csoknyai Istvánnal, most azonban nem keresik egymást. Majd csak Győr után, de akkor biztosan alaposan kibeszélik a történteket.