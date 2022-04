Conoil Pápa KC–PVSK

76-85 (21-21, 19-20, 23-21, 13-23)

Pápa, Városi Sportcsarnok. V.: Tóth, Kapusi, Polonkai. Conoil Pápa KC: Murai 2, Sonyák 15, Hódi 9/9, Koma 12, Németh 23/12. Cserék: Horváth 9/9, Lintner 3/3, Kasza 3/3. Edző: Vajda Balázs. PVSK-Cargate: Mándity 4, Goldring 7, Bor 9, Farkas 3/3, Kalmár 18. Cserék: Fülöp, Popadics 17/9, Meleg 21, Futó 6, Laufer. Edző: Juhász Olivér.

Ahogy arra számítani lehetett, késhegyre menő csatát hozott a mérkőzés, melyen a látottak alapján megjósolhatatlan volt, ki lesz a párosítás győztese. Az első negyedben bár a vendégek kezdtek jobban (2.perc 2-7), az ötödik percre sikerült kiegyenlíteni, sőt Koma kosaraival a vezetést is átvenni. A játékrész végén Popadic büntetőjére Németh hármassal válaszolt, ezzel alakult ki a 21-21-es állás.

A folytatást illetően hazai oldalon aggodalomra adhatott okot, hogy Murai Gábor térdsérülést szenvedett, ami döntően meghatározta a pápaiak játékát. A találkozó alakulásában ennek ellenére a folytatásban sem állt be változás, hol a Pápa, hol a Pécs volt néhány pontos előnyben. A vendégeknél Popadic és Meleg húzta a szekeret, míg hazai oldalon Németh zsinórban kilenc pontot szerzett, a 40-41-es állás Hódi triplájával alakult ki.

Nagyszünet után szinte lemásolták a csapatok az első félidei játékot, továbbra is fej-fej mellett haladtak, a 27. percben Horváth trojkája után hét ponttal vezetett a PKC (56-49), ami az utolsó felvonás előtt Popadic két triplája miatt egy egységre olvadt (63-62).

Az utolsó negyedben is kiélezett tíz percre készültek a hazai szurkolók, sajnos Murai sérülése és a rövid kispad miatt a várt csata elmaradt, a Pécs tíz ponttal nyerte ezt a játékrészt és kilencpontos győzelmet aratott.

Vajda Balázs: – Sérülés miatt már a 7. percben elveszítettük irányítónkat, Murai Gábort. Sajnálom, hogy a játékvezetők magasan húzták meg a faulthatárt, aminek ez lett az eredménye. Próbáltunk a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni, a védekezésünket dicséri, hogy az ellenfél legjobbját bizonyos szituációkban ki tudtuk kapcsolni. Ameddig tudtuk, addig az A csoportban edződő fiatalok ellen próbáltuk tartani a tempót, de az ma ennyire volt elegendő, meg kell emésztenünk az igazságtalanságokat is.