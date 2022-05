A bajnoki bronzért zajló párharc második mérkőzése következett Debrecenben. Az első találkozón, múlt pénteken Veszprémben meglepetésre a DEAC tudott nyerni, méghozzá úgy, hogy a hazaiak 3-1-re vezettek, a vendégek viszont fordítottak és 5-3-ra nyertek.

Ezzel a hajdúságiak nagy esélyt kaptak, hogy 2-0-ra alakítsák az egyik fél harmadik sikeréig tartó párviadalt. Jól is kezdett Elek Gergő alakulata, amely Coito révén megszerezte a vezetést, 4. perc: 1-0. Meglepően sok volt a veszprémi hiba, Spandler hatalmas védése nagyon kellett a 8. percben. Több helyzet is adódott a házigazda előtt, de Thiagoék nem voltak elég határozottak a kapu előterében, és Spandler is jó formában védett. Fehér Zsolt időt kért, szűk kilenc perc volt hátra ekkor. Nem lett veszélyesebb a Veszprém, igaz, a debreceni helyzetek is elmaradtak ebben az időszakban. A 17. percben aztán sikerült növelnie előnyét a DEAC-nak. Thiago kevergetett a bal oldalon, ahol a sarokba szorult, túlerőben voltak vele szemben a védők. Ennek ellenére sikerült középre játszania a labdát, ahol Szentes Bíró érkezett és nem volt nehéz dolga a kapuba juttatni a játékszert, 2-0.

A félidő hajrájában Rutai passza után Tatai elől mentettek a védők a kapu előtt, a másik oldalon Coito lövésénél védett nagyot Spandler.

Lendületesen kezdte a második félidőt a Veszprém, ennek ellenére a 22. percben Coito növelte az előnyt, egy szöglet után spiccel lőtt a bal alsóba, 3-0.

Tatai lövése Krajcsin is átjutott, Faragó blokkolt a gólvonalon. Nyomott a Veszprém de ezzel párhuzamosan fáradt is, a bakonyiak nem tudták ráerőltetni akaratukat a Debrecenre. Szentes Bíró és Pál néhány másodperc leforgása ellett egyaránt eltalálta a kapufát. Öt a négy elleni játékra váltott a Veszprém, a DEAC kihasznált egy hibát, Haraszti lőtt a kapuba, amelyben Tatai állt, nem volt esélye hárítani, 34. perc: 4-0.

Ekkor csak nagyon kevesen hihették azt, hogy innen még van esélye felállni a bakonyi csapatnak. Fehér Zsolt tanítványai azonban hittek benne. A 35. percben Rutai szépített (4-1), majd még ugyanebben a percben szintén ő volt eredményes, 4-2. Krajcsi védett nagyokat a folytatásban. A 40. percben aztán Pál túl tudott járni a DEAC-kapus eszén, 4-3. Néhány másodperc volt hátra, a Debrecen azonban nem tudta eldugni a labdát. Pál szerezte meg a játékszert Thiagotól és a kapuba zúdította azt szinte a dudaszó pillanatában, hihetetlen, honnan jött vissza a Veszprém, 4-4!

Jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás elején Coito bombázott a hálóba, 42. perc: 5-4. Fordulás után megint működött az 5 a 4 elleni játék a vendégnél, Rutai szolgálta ki Evertont, 47. perc: 5-5.

Az utolsó percben azonban Thiago góljával megint a hazaiaknál volt az előny (6-5), akik ezúttal meg is őrizték azt.

Elképesztően nagy csatát vívtak a felek, a DEAC 4-0 után kiengedte a kezéből a könnyű győzelmet. Óriásit küzdött a végén a Veszprém, a szerencse döntötte el végül a csatát, a sok lehetőség közül egy hazai akció volt eredményes. A párharc harmadik meccsét pénteken (18.30) rendezik Veszprémben.

DEAC–Veszprém 4-4 (2-0), hosszabbítás után 6-5 Debrecen. V.: Muhari, Kiss, Goneth. DEAC: Krajcsi – Coito, Thiago, Berecz, Szabó J. Csere: Tóth B., Faragó, Szentes Bíró, Vass, Siska, Harmati, Rácz, Harcsa. Edző: Elek Gergő. Balaton Bútor FC Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Koncsol, Everton, Dorogi, Boromisza, Bognár P., Bencsik Á., Molnár R. Edző: Fehér Zsolt.