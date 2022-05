Puskás Akadémia II 53, Füred 38 pont. Hatodik Puskás és 15. pozícióban lévő Balatonfüred. Ennek ellenére Borgulya István, a vendéglátó Balaton-parti egylet edzője pontot, pontokat szeretne szerezni csapatával, mint mindig.

- Az akadémiai csapat ellen is azon leszünk, hogy minél korábban bebiztosítsuk a bennmaradásunkat - mondta a Naplónak Borgulya István, aki nem rejtette véka alá: győzni szeretnének. - Ha nyernénk, és az eredmények is számunkra kedvezően alakulnak, akkor nagy lépést tehetünk azért, hogy csapatunk a következő szezonban is a harmadik vonalban szerepeljen. Ami biztos: szerencsére a saját kezünkben van a sorsunk.

Szóba került az is, hogy akadémiai csapat ellen nehéz felkészülni, hiszen nehéz megjósolni, kik "játszanak vissza". A felcsúti együttes nincs veszélyben, jó helyen állnak a pontvadászatban, ezért nehéz elképzelni, hogy bevetnének majd valakit "felülről".

- Nagyjából lehet tudni, hogy mit játszanak, amire fel is lehet készülni - folytatta a füredi szakember. - Gyors passzos, kevés érintős játék várható a részükről, de majd kiderül. Sérültünk nincs, azonban Szalainak és Barthának is összegyűlt az öt sárga lapja, ezért rájuk nem számíthatok.