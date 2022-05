Porga Gyula, Veszprém polgármestere a sajtónyilvános bejáráson kiemelte, korábban rendszeresen hangoztatta, hogy Veszprém sportsikerei messze túlhaladják a város infrastrukturális lehetőségeit, azonban az elmúlt években már kezdi utolérni magát a város. Elkészült az uszoda, a jégcsarnok, a tornászgyakorló, felújították a dobópályákat és nemrég megkezdődött a stadion rekonstrukciója is.

- Újabb fontos állomáshoz érkeztünk el, hiszen gőzerővel zajlik a munka, hogy a város legújabb sportos fejlesztése mihamarább elkészüljön. Az új labdarúgó létesítmény méltó otthona lesz a közel 700 gyermeket foglalkoztató VFC USE-nak és az NB III-ban kiválóan szereplő VLS Veszprémnek is – hangsúlyozta a városvezető.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a stadion már nem tudja biztosítani a megfelelő körülményeket a felnőtt csapat számára. Szerinte a két klub bizonyított: hisz a térség legerősebb utánpótlásnevelő egyesülete a VFC USE, amelyben olyan edzőkollégák dolgoznak, akik országos szinten is megállják a helyüket, míg a VLS-nél a csapategységgel, a kemény munkával kompenzálják az infrastrukturális lemaradást.

- Szabó Péter ügyvezető pedig megtalálta azokat embereket, akiket a sport szeretete arra sarkalt, hogy megépülhessen ez az új létesítmény. Az uszodához hasonlóan ez is régóta dédelgetett vágya a veszprémieknek, bízom benne, hogy nem állunk meg az első ütemnél és tovább tudunk álmodni – zárta gondolatait.

Szabó Péter ügyvezetőtől megtudtuk, a 3.5 hektáros terület állami tulajdonban van, így az MNV Zrt-vel haszonbérleti szerződést kötöttek. A VLS Kft. 2020-ban adta be pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetséghez TAO-s megvalósításra. Az akkor megítélt 824 millió forintot a teljes beruházás ötven százalékára ítélték meg, azonban az árak drasztikus megemelkedése miatt ez a pénz csak az első ütem első felére elegendő. Az első ütem második felére ismét pályázni kell, ennek elbírálása most zajlik. A második ütem pedig már nem pályázatból, hanem Ovádi Péter segítségével kormányzati segítséggel épülhet meg.

Most tehát egy élő- és műfüves pálya épül, mobil öltözőkkel, és már elkezdték a támfal kialakítását is. Erre azért van szükség, mert a terület két szélső pontja között kilenc méteres a szintkülönbség. Ezekkel egyidejűleg a légkábel kiváltása is zajlik. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az első ütem első fele 2022. decemberére készülhet el.