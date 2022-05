Az már korábban eldőlt, hogy a Bajnok DSE együttese végez az első helyen a Veszprém-Zala megyei férfi kézilabda-bajnokságban. A második a Simontornyai KK lett.

A harmadik hely sorsa az utolsó fordulóban dőlt el, amikor az Ősi és a Pápa találkozott egymással utóbbi otthonában. A hazaiak 30-23-ra nyertek, s ezzel megszerezték a bronzérmet.

– Mint minden mérkőzésre, erre is készültünk, talán ami mellettünk szólt, hogy kezdünk összeszokni, a védekezésünk, úgy gondolom, stabil és egyben erős is. A srácok mindent megtettek annak érdekében, hogy a bronzérem a mi nyakunkban lógjon – fogalmazott az Ősi szakvezetője, Ignácz Krisztián, aki a szezon eleje óta irányítja a csapatot. Elmondta, a pandémia okozta nehézségeket ők is megérezték, ezek ellenére igyekeztek helytállni, kitartani.

– Emlékezetes mérkőzésünk volt a Zalaegerszeg elleni idegenbeli győzelem. Egyébként minden találkozónkból igyekeztünk tanulni, konzekvenciákat levonni. Az egyéni teljesítményekkel nem foglalkozunk, nálunk csapat van, egységben gondolkodunk - emelte ki az edző.