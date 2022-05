Kelen SC–Perutz FC 0-0

Budapest, 100 néző. V.: Hartung. Kelen SC: Zima – Kertai, Módly (Erdei, 64.), Borbély, Lustyik, Kádár (Balogh, 75.), Simon, Szamosi (Wild, 73.), Pintér, Rétyi (Egyed, 46.), Soós (Tímári, 46.). Edző: Harmati Tamás. Perutz FC: Dénes - Nagy T., Bence, Zsirai, Szalai (Gasztos, 80.) - Hanzl, Katona (Iványi 80.), Kalász (Márton 75.), Nagy Z., Szilágyi (Rátonyi 87.) - Oláh. Edző: Weitner Ádám.

Vasárnap az idei szezonban utoljára kelt útra a Perutz együttese, az úticél Budapest volt, ahol a bajnokság újonca, a Kelen SC volt az ellenfél.

Hartung Vilmos játékvezető már a mérkőzés 9. percében a figyelem középpontjába került, Kalász tűnt el a védők gyűrűjében gyanús körülmények között a tizenhatoson belül, de a bíró sípja néma maradt. A 17.percben Oláh átlövését tolta oldalra Zima, aki negyed órával később Szilágyi gurítására is leért. A második félidőben Hanzl állt közel a gólhoz, próbálkozását a Kelen kapusa ismét hárította. A 65. percben egy szögletet követően Nagy Zalán tekerésénél már verve volt a hálóőr, ám a gólvonalon álló Kertai tisztázott. Ezután egy bal oldali beadásnál Szilágyival szemben szabálytalankodtak az ötösnél, a játékvezető továbbot intett. A 87. percben egy kontrából Borbély húzott el a bal oldalon, lövését Dénes oldalra ütötte. A 90. percben Oláh lőtt a bal kapufára, majd egy sarokrúgás után Zsirai fejesénél mutatott be bravúrt Zima, így maradt a gólnélküli döntetlen.

Weitner Ádám: - A kidolgozott helyzeteink alapján sokgólos győzelmet kellett volna aratnunk. Jól játszottunk, sokat elmond a játékunkról, hogy az ellenfél legjobbja a kapus volt. Úgy gondolom, a büntetőterületen belül a játékvezető két alkalommal is túlzottan nagyvonalú volt a hazai védőkkel szemben, egyik szituációnál sem ítélt tizenegyest. Sajnálom a srácokat, mert mindenki szívvel-lélekkel küzdött.

A pápaiak hazai környezetben zárják az idényt, május 29-én 17 órai kezdéssel az ETO Akadémia lesz az ellenfél.