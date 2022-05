Két versenyszám, a 800 méteres síkfutás és az 1500 méteres síkfutás is mindkét nemben az SVSE-é lett. Bartha-Kéri ­Bianka és Szögi István Dániel, valamint Varga Gréta Barbara és Szögi István Dániel lett a szám bajnoka.

A legtöbb pontot Bartha- Kéri Bianka szerezte, aki szombaton 400 m síkfutásban (53.53) a 2. helyen végzett, míg másnap a 800 m (2:05.40) síkfutást meggyőzően nyerte és a 4x400 m (3:52.79) váltóval – Kovács Noémi, Besenyődi Petra, Mező Zsófia, Bartha-Kéri Bianka – is az első helyen végzett. Ezzel 54 pontot gyűjtött a csapatnak.

Ötvenegy ponttal gazdagította a veszprémieket Szögi István Dániel, aki duplázni tudott. 1500 m (3:44.80) és 800 m (1:49.68) síkfutásban sem talált legyőzőre. A 4x400 m váltóval – Igaz Gábor Barnabás, Kiss Gergő Xavér, Szögi István Dániel, Kubasi János – a harmadik helyezést érte el 3:18.64-es időeredménnyel.

Szombaton a veszprémi távfutók emelkedtek ki a mezőnyből. 1500 m síkfutásban csak az SVSE kiválóságainak a hátát lehetett nézni. A lányoknál Varga Gréta Barbara (4:29.20) utcahosszal vezetett végig, míg klubtársa, Gedra Szabina a 9., testvére, Gedra Bettina a 15. helyezést érte el. A férfiak mezőnyében Szögi István és Kiss Gergő Xavér (3:45.87) dolgoztak össze, melynek eredményeként István az első, Gergő a 2. helyen ért célba. A fiúknál a mezőny egyik legfiatalabb versenyzője, Szirbek Albert a 6. helyen ért célba egyéni csúccsal (3:56.53).

400 m síkfutásban Bartha- Kéri Bianka mellett Mező Zsófia és Kozma Nikolett is rajthoz álltak. Zsófi 60.61-gyel a 11., míg Niki 67.61-gyel a 22. helyen zárt. A férfiaknál Kubasi János egyéni csúccsal, 48.75-tel 4.-ként ért a célba.

A sprinterek 100 m-es síkfutó versenyszámában volt érdekelt Kéri Bettina, aki 12.36-tal a 4. helyezést szerezte meg. Az egykörös távon, 400 m gátfutásban Horváth András a 9. helyen ért a célba (1:07.60).

A nap leghosszabb versenyszámában, 3000 m akadályfutásban Magyar Veronika a 3. helyen végzett 13:21.76-tal, a férfiaknál Nick Márton második lett 9:36.64-gyel, Tóth Márton 4. (10:04.82) és Felber Balázs 8. (10:31.39).

A futószámok mellett gerelyhajításban is pontot gyűjtött az SVSE Kéri Gerda által (28,68 m).

A nap zárásaként a 4x100-s váltófutóké volt a főszerep. A nőknél (Besenyődi Petra, Kovács Noémi, Földesi Léda, Kéri Bettina) 50.24-gyel az 5. helyen végeztek az SVSE futói, a férfiak (Horváth András, Felber Farkas Ákos, Fekete Lőrinc, Orosz Botond) a 14. helyen értek a célba (46.50).

Vasárnap folytatódtak a küzdelmek és a pontgyűjtés. 800 m síkfutásban Bianka mellett Gedra Szabina (2:18.66) a 11., míg Mező Zsófia (2:20.59) a 14. lett. A férfiaknál István után Kubasi János érkezett 2.-ként a célba (1:50.15 – egyéni). Kiss Gergő Xavér pedig 1:51.23-mal a 4. helyen zárt. A sprinterek közül Schofhauser Debóra 200 m síkfutásban a 20. helyen ért a célba (28.55 – egyéni), a férfiaknál Felber Farkas Ákos 23.48-as egyénivel a 14. helyen, míg Orosz Botond 23.78-cal a 15. helyen végzett.

5000 m síkfutás várt a távfutókra. Varga Gréta Barbara az első helyet nem adta, 17:51.01-gyel ért a célba. A férfiaknál Nick Márton (16:02.25 – 7.), Tóth Márton (16:22.79 – 8.), Felber Balázs (17:23.45 – 14.) is megmérkőzött a mezőnnyel. Nick Márton már korábban megkezdte a pontgyűjtést, hiszen a félmaratonon 1:17:34-gyel a 10. helyen végzett.

A 4x400 m váltófutással zárták a csapatbajnokságot az atléták. A nőknél az SVSE A csapata lett a bajnok (Kovács Noémi, Besenyődi Petra, Mező Zsófia, Bartha-Kéri Bianka) – 3:52.79, míg a B csapat a 9. helyen zárt (Kozma Nikolett, Gedra Bettina, Birnbauer Dalma, Földesi Léda) – 4:25.59. A férfiaknál a 3. helyezett veszprémi váltó (Igaz Gábor Barnabás, Kiss Gergő Xavér, Szögi István Dániel, Kubasi János) – 3:18.64 – mellett a B csapat a 11. helyezést érte el (Orosz Botond, Járosi Richárd, Kadem Anis, Szirbek Albert) – 3:35.50.