FC Zirc–Csetény SE 3-1 (0-1)

Zirc. Jv.: Magyar Á. FC Zirc: Nagy M. – Bíró, Mári, Miskei (Tehel), Orbán (Komenda), Hegyi, Stupián, Juhász, Jakab, Somogyi, Kustán. Edző: Nagy László.

Csetény SE: Schoffhauser – Horváth K., Danó, Benedek, Hornyacsek E., Nagy R., Dávid, Varga B., Vető, Haman (Jakab), Weibel. Edző: Juhász László.

Gólszerzők: Miskei (2), Tehel, ill. Weibel.

Fűzfői AK–TIAC VSE 4-8 (1-4)

Balatonfűzfő. Jv.: Karsai R.

Fűzfői Ak: Radnai – Szabó P., Horog, Jánó, Liszi (Jónás), Zágor (Szalai), Balatoni, Janás (Parrag), Gimes, Auerbach, Wellesz (Lázár). Edző: Csucsánszky Zoltán.

TIAC VSE: Für (Schmidhoffer) – Szabó Á., Szekér (Szőke), Bardon, Dobján, Szabó M. (Szabó D.), Orbán, Illés, Tóth M., Cséri, Csik (Makacsek-Molnár). Edző: Dobján Krisztián.

Gólszerzők: Szabó P. (2), Lázár, Auerbach, ill. Tóth M. (4), Orbán (2), Szabó D., Cséri.

Sümeg VSE–Péti MTE 1-1 (0-1)

Sümeg, 100 néző. Jv.: Lovasi I. Sümeg VSE: Kovács R. – Márkus, Nimsz, Bujtor, Sabjanics, Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan, Görhes A., Ferenczi, Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter.

Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek, Pálfi, Petróczi, Marton, Rados, Tar, Bóka, Tálos (Horváth B.), Vachtler, Ódor. Edző: Nagy Krisztián.

Gólszerzők: Nimsz, ill. Petróczi.

Korrekt játékvezetés mellett, jó iramú, küzdelmes mérkőzés. Céltudatos és alázattal játszott futballt láthattak a hazai és a vendég szurkolók. Az első játékrészben a sümegiek azonnal támadólag léptek fel, sorra dolgozták ki a helyzeteket, amelyeket nem tudtak eredményesen befejezni. A vendégek egy jól eltalált lövéssel, a 42. percben előnyt szereztek. A második játékrészben a hazaiak továbbra is támadásban maradtak, és az 53. percben sikerült egalizálniuk. Ezt követően több kidolgozott ziccerrel sem tudtak élni.

Összegezve: a sümegiek taktikusan, fegyelmezetten, szervezetten futballoztak. Elegendő koncentráció hiányában azonban több lehetőséget is kihagytak, emiatt nem tudták megszerezni a három pontot a helyenként jól játszó, dobogós pétiekkel szemben.

Jók: Kovács R., Márkus, Nimsz, Sabjanics, ill. Petróczi, Tar, Varga Á.

Tudósított: Fazekas László.

Tihanyi FC–Gyulafirátót SE 8-0 (7-0)

Tihany. Jv.: Keszthelyi T. Tihanyi FC: Endresz – Németh K., Stáhl (Pintér), Henn, Marton (Nemes G.), Perger, Nemes Á. (Kovács Á.), Sudár, Király, Barcza (Farkas L.), Nagy D. (Erdősi). Edző: Horváth Gábor.

Gyulafirátót SE: Gyurmánczi (Balta G.) – Balta N., Kósa, Vaczola A., Vaczola M., Zsámboki, Kövesi, Olasz, Tímár, Veszprémi, Vajda. Edző: Polonkai Csaba.

Gólszerzők: Nemes Á. (3), Endresz, Nemes G., Nagy D., Király, Henn.

Herendi PSK–Várpalotai BSK 1-4 (1-0)

Herend. Jv.: Szabó B. Herendi PSK: Károlyi – Németh G., Marosi, Molnár T., Albrecht, Schäfer, Sóskuthy Z., Meleg, Simányi, Etlinger (Sóskuthy B.), Bachstetter. Edző: Marosi István.

Várpalotai BSK: Kalapács – Borbás, Papp R., Mogyorósi, Nagy D., Szurok, Magda (Dudás), Borbély, Szántó (Sanda), Halmos, Balogh. Edző: Fekete István.

Gólszerzők: Sóskuthy Z., ill. Nagy D., Halmos, Borbély, Albrecht (öngól).

Kiállítva: Molnár T. (66., Herendi PSK).

Magyarpolány SE–Úrkút SK 0-9 (0-3)

Magyarpolány, 150 néző. Jv.: Nedvesi R. Magyarpolány SE: Kócsár – Bencsik, Veisz, Szabó B., Döbrösi G., Polt B., Gottfried, Polt P., Talabér, Móger, Kardos. Edző: Piri Ottó.

Úrkút SK: Zsigmond – Uj (Kádár), Kalapács (Károlyi), Reizinger, Lang, Bencze (Hardi), Horváth Á., Udvardi (Buchwald), Bognár, Kovács Gá. (Márton), Kovács Ge. Edző: Garai Péter

Gólszerzők: Reizinger (6), Márton, Bencze, Kovács Gá.

Az Úrkút bajnokesélyeshez méltóan kezdett, agresszívan letámadta a megfogyatkozott (csere nélkül felálló) hazai csapatot. A félidő hajrájáig még jól tartotta magát a Magyarpolány, de a szünet után már tetszés szerint rugdosták a vendégek a gólokat. Nagy különbség volt a két csapat között, megérdemelt vendéggyőzelem született.

Jók: senki, ill. mindenki.

Tudósított: Piri Ottó.

Szentantalfa NVSE–Devecser SE 7-1 (4-0)

Szentantalfa, 180 néző. Jv.: Nagy J. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi (Móró) – Dombi, Bertalan, Tóth K. (Ladányi), Nagy Zs., Szigeti, Molnár B., Molnár K. (Cséri), Stadler, Németh B. (Burgyán), Vári Kovács. Edző: Fischer Norbert.

Devecser SE: Csepregi – Szabó D., Korpos, Király, Paksai, Sáringer, Szélessy, Venczel (Kulman), Keller, Cserna, Temesi. Edző: Cserna Róbert.

Gólszerzők: Molnár B. (2), Szigeti (2), Molnár K. (2), Vári Kovács, ill. Keller.

Kiválóan előkészített pálya fogadta a kupameccset követően másfél hét után újrázó csapatokat.

Agilisabban kezdett a hazai csapat, mely többször is hibára késztette a vendégek hátsó alakzatát. A helyzetek közül négyet már az első félidőben gólra is váltottak az antalfaiak, így nyugodtan vonulhattak félidőre. Ellentétben a vendégek mesterével, Csernával, aki szinte végig sajátos stílusban kommentált minden történést, ítéletet, az ezekért kijáró sárgák nélkül. A második játékrész hasonló, könnyed és eredményes hazai játékot és végre-valahára Vári-Kovács gólt is hozott.

Ilyen arányban is megérdemelt az antalfai siker a hamar kedvét vesztő Devecser ellen.

Jók: mindenki, ill.Sáringer.

Tudósított: Oláh Gergely.