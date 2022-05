Balatonfüredi KSE–Eger

38-25 (19-8)

Balatonfüred, 500 néző. V: Rontó, Szanyi. Balatonfüredi KSE: Andó – Rodríguez 2, Németh B. 1, Topic 6, Szűcs B. 3, Szöllősi B. 3, Bóka 3. Csere: Tóth M. (kapus), Kemény 4, Szmetán M. 1 (1), Gosztovics 3, Dénes, Ág 1, Malinovic 1, Brandt 8, Határ 2. Edző: György László. SBS Eger: Balogh T. – Lezák 1, Szuharev 2, Tóth R. 5 (1), Machac 1, Esteki, Molnár B. 2. Csere: Seprős (kapus), Kiss G., Tóvizi T. 3, Kovács M., Szepesi N. 1, Lakosy 1, Pulay 4 (3), Száva 2, Bernatonis 3. Edző: Tóth Edmond. Az idény utolsó hazai fellépése következett és a fürediek várták esélyesként a találkozót, nyerniük is kellett ahhoz, hogy a Ferencváros és a Tatabánya előtt megtartsák harmadik helyüket.

Ennek megfelelően kezdett a BKSE, amely nagyon gyorsan elhúzott 4-0-ra. Az egriek az ötödik percben lőtték első góljukat a remekül védő Andó Arián kapujába, de ez nem jelentett feltámadást, továbbra is a házigazda irányított.

Rodríguez két találata után már két számjegyű volt a különbség, 13-3 állt az eredményjelzőn a 16. percben. A vendégek nem sok ellenállást tudtak tanúsítani a remekül kézilabdázó Balaton-partiakkal szemben, 13 gólosra nőtt a különbség (27. perc: 18-5). Az Eger a volt füredi Pulay Gábor értékesített heteseivel kozmetikázott a félidei eredményen.

Nem sok tétje maradt a folytatásnak, a meccs már korán eldőlt, csak az volt a kérdés, mekkora arányú lesz a füredi siker. A hazaiknál a fiatalok is kitettek magukért, Brandt Balázs nyolc találatig jutott, de Szűcs Bence, Határ Péter és Ág Bálint is feliratkozott a góllövő listára.

A Balaton-partiak riválisai is sikerrel teljesítették a fordulót - a Tatabánya a Kecskemétet, a Ferencváros a Komlót fektette két vállra - így az utolsó forduló dönt a 3-5. helyek sorsáról. Az érem mellett az jelenti a tétet, hogy az ötödik helyezett lemarad a nemzetközi kupaindulásról. A 34 pontos BKSE a zárókörben Komlóra utazik, a 32-32 pontos Tatabánya és Fradi egyaránt Veszprémbe látogat, előbbi a Telekomhoz, utóbbi a Fejér-B.Á.L.-hoz.

György László: – Jó játékkal, magabiztosan nyertünk a szezon utolsó hazai bajnokiján. Negyedóra alatt tíz góllal elhúztunk, koncentráltan játszottunk, és Andó Adrián nagyszerűen védett. Végig kontrolláltuk a meccset, örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Készülünk az utolsó nagy csatára.

Tóth Edmond: – Nehéz helyzetben vagyunk, de próbáltunk mindent megtenni, ami tőlünk tellett. Sajnos csak ennyire futotta, a Balatonfüred a játék minden elemében fölénk nőtt.