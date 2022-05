Fejér-B.Á.L.Veszprém–FTC 28-32 (14-17)

Veszprém, ezer néző. V.: Paska, Vastag. Fejér-B.Á.L. Veszprém: Miklós - Szmetán P. 1, Tóth P. 2, Kristóf 2, Vajda 1, Éles B. 11 (2), Hári 5 (3). Csere: Podoba (kapus), Bugyáki 2, Tóth J. 1, Somogyi 2, Seregi, Tóth M., Szatmári 1. Edző: Éles József. Ferencvárosi TC: Zernovic - Bujdosó 6, Füzi 5, Debreczeni 2, Mikita 1, Kovacsics 4, Nagy B. 5 (3). Csere: Bognár A. 4, Ónodi 3, Pordán 2, Bohács, Prainer, Imre, Turák, Edző: Horváth Attila. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hetesek: 6/5, ill. 4/3.

Remek hangulatban, sok néző előtt, lendületesen kezdtek a csapatok a Március 15. úti sportcsarnokban, a férfi kézilabda NB I 2021/2022-es szezonjának utolsó mérkőzésén (a bajnoki finálét nem számítva).

Az összecsapás nem volt tét nélküli, a Fradinak minimum egy pont kellett ahhoz, hogy megszerezze a negyedik helyet, s ezzel a nemzetközi kupaszereplés jogát a Tatabánya előtt. Ugyanakkor a veszprémiek is szerettek volna szépen búcsúzni, tekintettel arra is, hogy többen most játszottak utoljára a csapatban.

A hazaiaknál többen is hiányoztak, például Fazekas Gergő és Széles Ákos sem volt bevethető. Ezzel együtt gyors játékával irányította a meccset a Fejér-B.Á.L., 8. perc: 6-4. Fokozatosan jött fel az FTC, a 12. percben Bognár egyenlített, 7-7. Átvették a vezetést a fővárosiak, de a bakonyiak fordítottak, 9-8.

A folytatásban támadásban gondjai akadtak a Veszprémnek, a vendégek átvették a kezdeményezést. A 25. percben Nagy Bence hetesből két gólra növelte a különbséget, 12-14. Sok volt a vitatott játékvezetői ítélet, idegessé vált a hangulat. Háromra hízott a vendégek előnye, pedig Debreczeniék kétszer is hibáztak üres kapura.

Három góllal kezdte a második félidőt az FTC, ez pedig már tekintélyes különbséget jelentett, 14-20. Egyre jobban belelendültek a zöld-fehérek, míg a házigazda nem tudott újítani, a 45. percben 19-25 állt az eredményjelzőn. Mínusz négyre kapaszkodott fel az Éles-csapat, azonban ez volt a maximum, a vendégek rutinosan játszva megnyerték a meccset, s ezzel megszerezték a negyedik helyet.

A mérkőzést követően a szurkolók ajándékokkal búcsúztak a távozó bakonyi játékosoktól. A vereség ellenére ünnepeltek a hazaiak és ünnepeltek a vendégek is, akiket sok szurkoló kísért el Veszprémbe.