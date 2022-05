Hétfőn este a futsalélvonal rájátszásának utolsó fordulójában a Balaton Bútor FC Veszprém a Debreceni EAC csapatát fogadta. Mindkét alakulatnak volt esélye arra, hogy egy sikerrel megszerezze a második helyet, s így bajnoki finálét játszhasson az első Haladással. Ehhez azonban az kellett, hogy az Újpesten pályára lépő Berettyóújfalu vereséget szenvedjen. Nem történt meglepetés, az alföldiek 5-0 arányban jobbnak bizonyultak a fővárosi lila-fehéreknél. Ezzel eldőlt, hogy a Veszprém és a Debrecen egymással küzd meg a harmadik helyért, éppúgy, ahogy az előző szezonban. A párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart.

Ami a hétfői meccset illeti, eseménydús, izgalmas összecsapást produkáltak a csapatok. A DEAC 2-0 után visszajött a meccsbe, 2-1-re, majd 4-3-ra zárkózott, sok helyzete volt, de egyenlítenie nem sikerült. A hazaiak – akik létszámban elfogytak a szezon végére – nagyot küzdve, alaposan elfáradva, végül magabiztosan nyertek (6-3).

A bronzéremért folytatott párharc pénteken kezdődik a Március 15. úti sportcsarnokban, hétfőn Debrecenben, jövő pénteken ismét Veszprémben találkoznak a riválisok. Tavaly a Balaton Bútor FC nem sok esélyt adott a DEAC-nak, három sima sikerrel hódította el a harmadik helyet Fehér Zsolt legénysége, a három meccsen összesen 24 gólt lőttek a bakonyiak, s mindössze ötöt kaptak.

Ebben az idényben is a kékek felé billen a mérleg nyelve, hiszen az együttes mind a négy bajnokiját megnyerte a hajdúságiakkal szemben. Ugyanakkor intő jel lehet, hogy a DEAC most hétfőn a korábbiaknál összeszedettebb, tudatosabb játékot nyújtott, és idegenben is képes volt nyomást gyakorolni Tatai Józsefékre. Ha viszont az ilyen kritikus időszakokat átvészelik a létszámproblémákkal küzdő veszprémiek, akkor nem lehet gondjuk, mert már tavaly és idén is bebizonyították, hogy el tudnak bánni a DEAC védelmével.

A párharc első mérkőzése ma 18.30-kor kezdődik.

A Haladás VSE és a Berettyóújfalu bajnoki fináléjában az első találkozó tegnap este, lapzártánk után ért véget.

A folytatásban, hétfő este 20 órai kezdettel az MVFC Berettyóújfalu otthonában küzdenek meg egymással a felek.