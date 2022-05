Tizenhat győzelemmel, nyolc döntetlennel és 13 vereséggel a hetedik helyről várja a szezonzárót Weitner Ádám együttese, mely a hetedik helynél előrébb már nem végezhet, de legrosszabb esetben is kilencedik lehet. A bakonyaljaiak a legutóbbi fordulóban 0-0-s döntetlent játszottak, a pápai tréner szerint „csak” a gól hiányzott a játékukból, a Kelen otthonában végig az ő akaratuk érvényesült.

- Elégedett voltam a mutatott játékkal, jó iramban, kellő agresszivitással, nagy kedvvel futballoztunk, sajnálom, hogy ez nem párosult három ponttal – emlékezett Weitner Ádám. – A lehetőségeink pedig megvoltak, ám a Kelen kapusa nagyon jó napot fogott ki, a védők két alkalommal is a gólvonalról tisztáztak, kapufát lőttünk és két tizenegyesnek tűnő szituációt követően is néma maradt a játékvezető sípja, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.

Helyezést befolyásoló tétje nincs az ETO számára a vasárnapi bajnokinak, a győri fiatalok remek szezont produkáltak és biztosan a negyedik helyen végeznek. Ősszel a pápaiak Oláh László duplájának köszönhetően 2-0-s győzelmet arattak, érdekesség, hogy azon a meccsen az ETO mezében Márton Adrián és Katona Csongor is pályára lépett, akik azóta viszont Pápán futballoznak. Az akadémisták jó formában vannak, a legutóbbi két meccsükön hat pontot szereztek és nyolc gólt rúgtak.

- Ismerjük az ETO-t, tehetséges fiatalok alkotják a csapatot, akik szép szezont futottak – méltatta az ellenfelet Weitner edző, aki szintén győri, ám mint mondta, nem tekint presztízsként a bajnokira. – Izgalmas, jó mérkőzésre van kilátás, természetesen szeretnénk győzelemmel megköszönni a szurkolók egész éves biztatását, remélem, hogy sokan kijönnek az utolsó meccsünkre. Mindent bele fogunk adni, önfeledt, jó játékot várok a csapatomtól, szeretném, ha meg tudnánk mutatni, hogy maradt még bennünk így a bajnokság végére is. Az utolsó héten sem vettünk vissza a tempóból, a srácok keményen dolgoztak, felkészülten várjuk a győrieket.

A 17 órakor kezdődő találkozóra a belépés ingyenes, a félidőben éremátadót tartanak, a Pápai ELC U16-os csapatának játékosai megkapják aranyérmeiket.