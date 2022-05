Sok mindenről már nem dönt a záróforduló, hiszen az már korábban eldőlt, hogy ebből a csoportból a Mosonmagyar­óvár folytathatja egy osztállyal feljebb. Ugyanakkor ismert a kiesők kiléte is. A Füred viszont hetekkel ezelőtt bebiztosította a helyét ebben az osztályban, a Balaton-partiak nyugodtan készülhettek az elmúlt fordulókban, így ezen a héten is. Zárójelben itt jegyezzük meg, a Balatonfüred 14. és 44 pontot szerzett, a Gyir­mót második csapata pedig 40 egységet gyűjtött, ami 16. pozíciót ér jelenleg. – Jó érzésekkel várjuk a zárófordulót, hiszen jól sikerült a tavaszunk, bennmaradtunk. Felszabadult, jó mérkőzést, és nem mellékesen győzelmet várok vasárnap – ezt Borgulya István, a füre­diek edzője nyilatkozta a meccs kapcsán a Naplónak.

Szót ejtett a szakember az előző fordulóban a listavezető ellen 3-0-ra elveszített 90 percről is. – Egy kicsit sajnálom azt a meccset, mert nem tudtunk azzal a csapattal kiállni, amivel szerettem volna, így nem derült ki, hogy mire lehettünk volna képesek – fogalmazott. Megtudtuk, a füredi csapat a meccs másnapján rögtön pihenőre megy, hiszen rövid lesz a csapat vakációja. Addig is a jövő héten még évadzáró vacsorára hivatalos a keret.