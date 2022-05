A nyugati elődöntőt Győrött, a keletit Miskolcon bonyolították le. A győri eseményen összesen huszonhárom sport- egyesület vett részt, 42 versenyszámban lehetett nevezni. Idén – új szabályokat bevezetve – minden egylet önállóan indult, így reális kép született arról, melyik klub hol tart.

A VEDAC népes csapatot indított, az atlétái több kiváló eredményt, egyéni csúcsot könyvelhettek el, így 446 pontot gyűjtve harmadikként jutottak be a szeptemberi, 12 egyesületet felvonultató fináléba. Ráadásul a veszprémieket csak két fővárosi induló tudta megelőzni: az MTK 520,5 ponttal végzett az élen, a Ferencváros pedig 503,5 ponttal lett a második. A bakonyiaktól a legtöbb pontot Kövér Fanni szerezte, aki a gerelyhajításban elért győzelméért 17, míg a diszkoszvetés ezüstjéért 15 pontot kapott. A dobók közül Strigencz Zalánt kell még kiemelni, aki a diszkoszvetésben harmadikként 14 pontot zsebelt be, míg a súlylökésért 13 pont ütötte a markát.

Jól hozott a konyhára Pásztor Bence negyedik helye, ezért 16 pontot kapott a VEDAC, míg Czeller Gábor ötödik helye 15 pontot jelentett.

Szemán Kitti ezüstérmet vehetett át 3000 akadályon új egyéni csúccsal, amivel 15 pontot tudott a közösbe tenni. Csatári Jázmin kalapácsvetésben, a szintén új egyéni rekordot futó Szemán Kata 1500 méteren, és az ugyancsak eddigi legjobbját megjavító Honti Marcell 5000 méteren elért eredményével 14-14 pontot kapott. Máté Fanni gerelyhajításban, Kovács Tamás félmaratoni távon, Tóth Eszter 5000 méteren teljesített jól, amivel 13-13 pontot gyűjtött.

A feltörekvő Csekő Miklós új egyéni csúcsot ért el kalapácsvetésben, s ezzel 12 ponttal gyarapította a klub pontszámát. Szintén 12 pont járt a diszkoszvető Péringer Márknak, a sprinter Fekete Júliának, Mérő Dominikának 5000 méteren és Csatári Dominikának kalapácsvetésben.

Az előbb említett Péringer Márk súlylökésben is a legjobbak között zárt, amiért 11 pontot vihetett haza. Ugyanennyi pontot kapott még Mozsdényi Dávid diszkoszvető, Kis Áron 3000 méter akadályon, valamint félmaratoni távon, Kovács Tamás 5000 méteren, Ujhelyi Patrik 400 gáton.

Honti Marcell 1500 méteren megdöntve egyéni csúcsát a hetedik lett, s ezért 10 pont járt. Kilenc egységet ért Szigeti Csongor 100 méteres futása, Lents Barnabás 800-as eredménye és egyéni rekordja, Rédling Renáta 1500 méteren elért remek helyezése, Fekete Júlia 400 gátas vágtázása, Till Adél gerelyhajítása, Vígvári Kende gerelyhajítása, Máté Fanni súlylökése, Gergely Petra félmaratoni elért nagyszerű ideje.

Szemán Kata 800 méteren, Szemán Kitti 5000 méteren hozott még 8-8 pontot, ahogy a két félmaratoni futó, Odonics Gábor és Bellér Zsuzsanna is ennyivel gazdagította a közöst. Rédling Renáta 800 méteren, Ujhelyi Patrik 110 gáton hétpontos eredményt futott. Hat pontot gyűjtött még az 5000 méteren saját csúcsot elérő Tóth Eszter, és magasugrásban Kovács Gábor.

Eredmények, férfi, 100 méter: 8. Szigeti Csongor 11.01. 800: 8. Lents Barnabás 1:55.86, 15. Balogh Attila 2:00.03. 1500: 7. Honti Marcell 3:57.89, 12. Lents Barnabás 4:07.52, 17. Balogh Attila 4:17.05. 5000: 3. Honti Marcell 15.39.14, 6. Kovács Tamás 15:47.31. 110 gát: 10. Ujhelyi Gábor 16.95. 400 gát: 6. Ujhelyi Gábor 1:02.84. 3000 akadály: 6. Kis Áron 10:17.00. Magasugrás: 10. Kovács Gábor 1,75. Súlylökés: 4. Strigencz Zalán 15,38, 6. Péringer Márk 14,14, 13. Csizmazia Áron 12,15. Diszkoszvetés: 3. Strigencz Zalán 53,68, 5. Péringer Márk 49,90, 6. Mozsdényi Dávid 48,71. Kalapácsvetés: 4. Pásztor Bence 70,97, 5. Czeller Gábor 70,91, 6. Csekő Miklós 66,22. Gerelyhajítás: 8. Vígvári Kende 47,78.

Női, 200: 5. Fekete Júlia 25.76. 800: 9. Szemán Kata 2:17.92, 10. Rédling Renáta 2:18.06, 17. Bálint Laura 2:25.64. 1500: 3. Szemán Kata 4:47.04, 8. Rédling Renáta 4:53.09, 11. Tóth Eszter 4:57.59. 5000: 4. Tóth Eszter 19:15.46, 5. Mérő Dominika 19:23.15, 9. Szemán Kitti 20:06.20. 400 gát: 8. Fekete Júlia 1:08.01. 3000 akadály: 2. Szemán Kitti 11:55.57. Súlylökés: 8. Máté Fanni 10,57. Diszkoszvetés: 2. Kövér Fanni 45,99. Kalapácsvetés: 3. Csatári Jázmin 59,90, 5. Csatári Dominika 49,05. Gerelyhajítás: 1. Kövér Fanni 54,35, 4. Máté Fanni 49,51, 8. Till Adél 38,57.