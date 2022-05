Telekom Veszprém-Aalborg 36-29 (17-16)

Veszprém, 5200 néző. V.: Lah, Sok (szlovénok). Telekom Veszprém: Corrales – MARGUC 7 (5), JAHJA 6, MAHÉ 5, Blagotinsek, LAUGE 4, STRLEK 4. Csere: SIPOS, NILSSON 5, Maqueda, Nenadics 4, Manaszkov 1, LIGETVÁRI. Edző: Momir Ilics

Aalborg Handbold: Galde – BJÖRNSEN 5, SANDELL 5, Nielsen 1, Möllgard 1, Palmarsson 2, Barthold 1. Csere: Aggefors (kapus), CLAAR 4, Jakobsen 2, JUUL-LASSEN 6 (2), Laesö 1, Antonsen 1. Edző: Stefan Madsen.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2.

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a hét mérkőzésének titulálta a Telekom és az Aalborg csatáját. A vendégek egyáltalán nem véltelenül nyerték meg a csoportjukat, több tapasztalt, rutinos klasszis, többek között az exveszprémi Aron Palmarsson erősíti a keretüket.

Dán lerohanással indult a találkozó, erre a játékelemre külön felhívta a figyelmet Momir Ilics vezetőedző is. Szerencsére gyorsan jött a válasz, Marguc hetesből egyenlített.

Az első percektől fantasztikus volt a hangulat, és hatalmas az iram. A dánok valóban villámgyorsan a veszprémi kapu elé értek, azonban a hazaiak védelme ezt pontosan tudta és mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a gyors támadásokat.

Lauge és Mahé remekül megértették egymást, ám egyelőre nem tudott ellépni egyik fél sem (7. perc: 4-4, 6-6). Strlek góljára még Juul-Lassen válaszolt, azonban ezután Corrales védéseivel és Pazar akciókkal zsinórban négyet vágott a Veszprém. Az Aalborg 11-7-nél időt kért.

Juul-Lassen találatát követően hét emberrel támadott a Telekom, ám egy eladott labdát követően Claar kettőre csökkentette a különbséget. Ilics mester azonnal visszarendezte a támadósort a megszokottra. Antonsen futott be és maradt bántóan üresen, 11-10-nél Momir Ilics azonnal időt kért.

Nilsson harcolt ki kiállítást, Claar cibálta meg a svédet, Nenadics sikerre vitte az akciót, ráadásul Jakobsen is leült két percre, így több mint másfél percig kettős emberelőnybe került a házigazda. Vonalra lépett a dán támadó, a gyors veszprémi akció után 13-10-re alakult az állás.

Strlek mentett meg zseniális mozdulattal egy labdát, aztán Sandell találata következett. Egyre többször játszott passzívig az Aalborg, a Veszprém alaposan felkészült a dánokból. Strlek harmadik gólját szerezte. A Telekom megnyitotta védelmét, ám Claar így is utat talált a kapuig.

Maqueda labdaszerzése után Nenadics lőtte el túl gyorsan a labdát, Möllgaard 14-13-ra hozta fel a csapatát (26. perc). Nilsson csodás gólt lőtt, azonban ezt követően az Aalborg pillanatai következtek és a 28. perchez érve ismét egyenlő volt az állás (15-15). Nilsson és Marguc gólja következett, aztán Björnsen szépített. A félidő végén 17-16-ra állt a meccs.

A második felvonás egy-egy kiállítással és egy-egy góllal indult (18-17). Jahja gólja után Marguc hetese következett, hatalmas átlövéssel szépített az Aalborg. A hosszú sérülése után visszatérő Manaszkov is góllal tért vissza, aztán Corrales védett nagyot. Mahé átlövése is utat talált a kapuba, 22-18-ra elhúzott a Veszprém. Időt kértek a dánok.

Mahé közbelövésével már öt volt közte, 23-18. A dánok láthatóan megzavarodtak, Nendics bombája után Corrales védett hatalmasat, de egy lerohanás után 24-19-re jött fel az Aalborg.

Ligetvárival a veszprémi védelem rendkívül megacélosodott, elöl pedig most Jahja tett hozzá sokat, 47. perc: 27-21.

Juul-Lassen hetesét védte Corrales, de a kipattanóval nem volt szerencséje. Aztán Nenadicsnak köszönhetően Marguc dobhatott pontos hetest (28-22).

Fantasztikusan játszott a Veszprém, Lauge, Mahé és Marguc is szárnyallt, 30-24-ről indult a hajrá. Az Aalborg mindent megpróbált, nyitott védekezésre tért át, hátha megzavarhatja a Veszprémet.

Jakobsen négyre faragta a dán hátrányt, majd Palmarssont küldték ki két percre. Marguc ismét biztos kézzel értékesítette a büntetőt, 32-27.

Az 57. perchez érve már 34-28 volt az állás, többek között a kiváló védekezésnek köszönhetően. Tombolt a közönség, mindenki állva szurkolt.

Lauge betörése után már hét volt közte, Laesö szépített, Nenadics löketével 36-29-re vezetett a Veszprém. A végén Maqueda kapott két percet, de zseniális védekezéssel nem maradt idő másra. Hét góllal nyert a Telekom!