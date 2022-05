Cegléd–BFKA-Veszprém 30-27 (13-13)

Cegléd, 250 néző. V.: Fekete, Tóth. BFKA-Veszprém: Nánási, Mikler K. (kapusok), Körtélyesi 2, Markovics 5 (3), Bakos 2, Pergel 7, Szabó T. 2, Csányi 3 (1), Bőti 2, Horváth M. 2, Dobi 2. Edző: Dinko Dankovic. Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hetesek: 4/4, ill. 4/4.

A vendégek kezdtek jobban a tabella második helyén álló Cegléddel szemben, 1-4. Szépen tartotta előnyét a Veszprém, amely a 12. percben 7-4-re vezetett. A rutinos Pásztor és Juhász vezérletével sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak (7-7), de a kezdeményezés továbbra is a bakonyiaké volt. A 21. percben vezetett először a mérkőzésen a Cegléd (11-10), ezt követően egy sor védést mutattak be a kapusok mindkét oldalon. Előbb a vendégek egalizáltak, majd kétszer a hazaiak tették ezt, nagy csata után, döntetlennel ért véget az első játékrész.

A folytatásban hibákkal kezdett a Veszprém, a rivális pedig kihasználta ezt, 15-13. Az akadémisták szívósan küzdöttek, és a 41. percben visszavették a vezetést, 18-19. Továbbra is nagy volt a küzdelem, fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán a Cegléd ismét meglépett (22-22 után négy gólt lőtt zsinórban, válasz nélkül), ezt a hátrányt pedig már nem tudta ledolgozni a vendéggárda.

Az állás: 1. Budai Farkasok 22 pont, 2. Cegléd 21, 3. PLER 18, ...5. BFKA-Veszprém 15.

Mezőkövesd–BFKA-Balatonfüred 34-34 (17-17)

Mezőkövesd, 180 néző. V.: Sándor, Szikszay. BFKA-Balatonfüred: Hermann, Ágoston (kapusok), Kovács B. 2, Jánosi 7, Szmetán M. 5 (4), Mellák, Klucsik 3, Frauenberger 7, Határ 10, Fadhle, Tóth N., Gálfi, Hutvágner, Tóth A. Edző: Kis Ákos. Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hetesek: 5/4, ill. 4/4.

A Füred volt a kezdeményező, 1-2 góllal vezettek a meccs elején a vendégek, 11. perc: 4-6. Csörgő kapta el a fonalat, a hazaiak játékosa ötször talált be egymás után, ezzel együtt még mindig a Balaton-partiak álltak jobban, 19. perc: 9-10. Továbbra is szoros volt az eredmény, a félidő hajrájában Határ volt eredményes kétszer, Csörgő is betalált, de a legvégén Ágoston hárította próbálkozását, így döntetlennel vonultak pihenőre az együttesek.

Két füredi találattal indult a második játékrész, a mezőkövesdiek 20-20-nál érték utol ellenfelüket. Folytatódott a rendkívül szoros csata, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett. Jánosi vette hátára a vendégeket, góljait követően a 46. percben 25-27-et mutatott az eredményjelző, azonban nem sokkal később ismét egál volt az állás. Az utolsó 10 percre ráfordulva a hazaiknak is sikerült kettővel meglépniük (30-28), ám ez az állapot sem bizonyult tartósnak, 54. perc: 30-30. Természetesen a véghajrá is hatalmas küzdelmet hozott, Frauenberger 22 másodperccel a vége előtt 33-34-re alakította az állást, Csörgő a legvégén büntetőből egyenlített.

Az állás: Pick Szeged U21 22, 2. BFKA-Balatonfüred 21, 3. Százhalombatta 20.