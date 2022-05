Berettyóújfalu–Veszprém 2-1 (1-1)

Berettyóújfalu. V.: Szilágyi, Czene-Joó, Deme. MVFC Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Rábl, Kártik, Rafinha. Csere: Sándor, Horváth N., Tóth A., Rézműves, Szabó P., Szatmári, Nagy D., Takács, Matheus. Edző: Trencsényi János. Balaton Bútor FC Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Koncsol, Everton, Dorogi, Molnár D., Bencsik Á., Molnár R., Kiss M., Boromisza. Edző: Fehér Zsolt.

Nagy volt a tét az NB I-es rájátszás utolsó előtti fordulójában rendezett összecsapáson. Azonos pontszámmal álló csapatok találkoztak egymással, a rangadó nyertese nagyot léphetett a bajnoki finálé felé (ahová a Haladás már korábban bejutott). A döntetlen a Veszprémnek kedvezett, illetve a vendégek tudták, ha győznek, már biztos a második helyük, a döntőbe kerülésük.

Rögtön a meccs elején letámadott a házigazda, amely történetének 600. mérkőzését ünnepelte ez alkalommal. Kártik veszélyeztetett először, fejjel próbálta a kapuba juttatni a labdát, ami ekkor még nem sikerült.

A 3. percben azonban már sikerrel jártak az alföldiek, Rábl tört előre a jobb oldalon, beadását a hosszú oldalon egyedül érkező Kártik vágta a hálóba, 1-0.

A Veszprém kijjebb jött és egyre veszélyesebben játszott. Tatai próbálkozott kétszer is, Mezei védett. A Berettyóújfalu kapusa Pál kapáslövését is kifogta.

Rutai szabadrúgását viszont már nem tudta, a veszprémi center gyönyörűen lőtte ki a bal felső sarkot a 18. percben, 1-1.

A félidő hajrájában Nagy Imre bombája csattant a kapufán, majd 15 másodperccel a dudaszó előtt Everton elkövette a vendégek hatodik szabálytalanságát. Tóth Attila végezte el az ezért járó 10 méteres büntetőt, Spandler jobb karral védett, az ismétlésnél pedig Tatai szabadított fel.

A második félidő elején Rábl és Rafinha játszott össze, utóbbi közelről emelt a kapuba, 23. perc: 2-1.

A folytatásban hatalmas csata bontakozott ki. Mindkét hálóőr többször is nagyot mentett, a hajrában Rutai kapufát lőtt. A Veszprém megpróbálkozott az 5 a 4 elleni játékkal, de nem járt szerencsével.

Az utolsó körben a bakonyiak a DEAC-ot fogadják, a Berettyóújfalu az Újpesthez látogat.