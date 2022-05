Aalborg–Telekom 37-35 (20-21)

Aalborg, 5020 néző. V.: Schulze, Tönnies (németek). Aalborg: Aggefors - BJÖRNSEN 9, Claar 3, Nielsen, Mölgaard 3, CHRISTENSEN 7, JUUL-LASSEN 9 (3). Csere: GADE (kapus), Antonsen 2, Klove 1, Hermansen 2, Termansen 1. Edző: Stefan Madsen. Telekom Veszprém: Corrales - Marguc 5 (2), Jahja 2, MAHÉ 6 (2), BLAGOTINSEK 1, LAUGE 6, Strlek 4. Csere: Cupara (kapus), Nenadics 3, NILSSON 2, LIGETVÁRI 2, Maqueda 2, Sipos, Manaszkov, Lékai 2. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/4.

Volt bajuk a dánoknak… Nem elég, hogy a negyeddöntő első meccsén beleszaladtak egy pofonba a Veszprém Arénában, a hétgólos hátrány csak nagy bravúrral tűnt ledolgozhatónak, emellett egy sor játékosra nem számíthattak sérülés miatt. Ezen felül egyik legjobbjuk, a korábban Veszprémben is szereplő Aron Palmarsson sem tudott segíteni csapatának, az izlandi átlövővel a bemelegítés alatt történt valami, ami miatt szomorúan ücsörgött a kispadon.

Szomorúságát még tovább növelte, hogy lendületesen kezdtek a bakonyiak, a 3. percben 1-3-at mutatott az eredményjelző, miután Marguc elegánsan pörgetett a hetes vonalról a kapuba. Gyors gólok után komoly birkózás kezdődött középen, hiába erősködtek a hazaiak, a Veszprém fizikailag is állta a sarat. Az Aalborg ugyan emberhátrányban egyenlített, de rövid időn belül kapott újabb két találatot, 3-5. Remekül védekezett a magyar csapat, viszont a támadásbeli hibákat gyors gólokkal büntette a házigazda. Felállt fal ellen ugyanakkor nem nagyon ment Stefan Madsen fiainak, az edző 7 a 6 ellen küldte pályára együttesét.

A 12. percben 7-7 volt az állás, biztosan tartotta kezében a meccset a Telekom. Ezt bizonyítva háromgólos előnyt dolgozott ki, 7-10. A folytatásban még tovább szűkültek az Aalborg lehetőségei, Nenadics és Nielsen ütközött, utóbbi vérző fejjel hagyta el a játékteret és sétált az öltözőbe.

Remekül szálltak küzdelembe a veszprémi cserék, és Mahé is nagyon élt, láb között lőtt csodaszép találatot.

Zárkózott a dán gárda, a 25. percben a jobbszélső Björnsen egyenlített, 15-15. Támadásban feljavult a házigazda, védekezésben viszont nem, a bakonyiak könnyedén vették be a rivális kapuját, a hálóőrök nem tudtak bravúrt bemutatni.

A szünet után folytatódott a versenyfutás, ami nem a továbbjutásért ment, hiszen a dánok távol voltak a bravúrtól. A veszprémi szempontból sima hazai után ez egy ki-ki meccs volt, amely szorosan alakult, de rendre a vendégek vezettek, 38. perc: 24-26.

Az Aalborg maximum az egyenlítésig jutott el, Lauge továbbra is remekül kézilabdázott, de a második félidőre beszálló Lékai Máté is dicsérhető volt. Ahogyan a Veszprém összes játékosa, egységesen, stabilan játszottak a vendégek. A 45. percben sikerült újra egálra feljönniük a dánoknak, 29-29. A vezetés megszerzéséért küzdöttek a hazaiak, ez 31-30-nál jött össze nekik, először a meccsen. Jó hajrát produkáltak a dánok, 6-1-es rohanás után Ilics időt időt kért, 52. perc: 32-30. Gade kapus is belejött, több remek védést mutatott be, de a végén is helyén volt a Veszprém esze és szíve.

Az Aalborg kivívta a sikert, viszont a továbbjutás a bakonyiaké lett.