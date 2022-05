FTC–BKSE 37-32 (18-17)

Budapest, 200 néző. V.: Andorka, Hucker. Ferencvárosi TC: Zernovic – Bujdosó 5, Bognár 4, Debreczeni 1, Mikita 1, Kovacsics 6, Nagy B. 10 (4). Csere: Győri (kapus), Füzi 5, Ónodi 3, Pordán 2. Edző: Horváth Attila. Balatonfüredi KSE: Andó – Rodríguez 5, Malinovic 6, Németh B. 6, Topic 4, Szöllősi B. 7 (2), Bóka 2. Csere: Bősz (kapus), Kemény, Dénes, Szűcs B., Szmetán M. 1, Gostovics 1 (1), Határ. Edző: György László.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 7/3.

A harmadik helyen álló fürediek az ötödik FTC otthonába voltak hivatalosak. A mérkőzésnek nagy volt a tétje, a vendégek egy sikerrel hatalmas lépést tehettek a bronzérem bebiztosítása felé. Vereség esetén viszont azt kockáztatták, hogy a vasárnap pályára lépő tatabányaiak megelőzik őket a tabellán és a Fradi is feljebb, mínusz két pontra, zárkózik rájuk.

Úgy kezdődött az összecsapás, ahogyan azt várni lehetett, fej fej mellett haladtak a csapatok, a volt füredi Debreczeni szerzett vezetést a hazaiaknak, az 5. percben 3-2 arányban a Füred állt jobban.

Nem sokkal később két gólra növelte előnyét a BKSE, amely a szoros védekezést tűzte zászlajára a rangadó előtt, 3-5. Persze a Ferencváros is igyekezett hatékonyan dolgozni hátul, a 13. percben Zernovic védett kétszer is - nem először a mérkőzésen -, Bognár és Bujdosó pedig egalizálta az állást, 7-7. Nem engedték el egymás kezét a felek, hol a hazaiak, hola a vendégek vezettek egy-egy találattal. A félidő hajrája az FTC-nek sikerült jobban, a Balaton-partiaknál megállt a tudomány támadásban, a zöld-fehérek 5-0-ás rohanása után aztán Rodríguez egy duplával kozmetikázta az eredményt.

A második játékrész elején Zernovic és Andó is bemutatott egy védést, ezt követően a hazaiak mozdultak el a holtpontról, és jutottak gyorsan három gólos előnyhöz, 20-17. Malinovicék aztán belehúztak támadásban, hatékonyan játszottak, ám a védekezés nem állt össze a vendégeknél. A Fradi rendre betalált, így hiába csillant fel olykor a remény, a BKSE nem jutott egyenlítés közelbe. Két gólnál nem sikerült közelebb férkőzni a házigazdához, amely egyre magabiztosabb volt és megérdemelten nyert. A Tatabánya - amely vasárnap a Fejér-B.Á.L. Veszprém vendége lesz - egy sikerrel megelőzheti a Füredet.