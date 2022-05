A sima első meccs után a bakonyiak tanárian játszottak a szerdai dániai visszavágón, ahol ugyan a hajrában kicsit kiengedve alulmaradtak, de egy pillanatig sem kellett izgulniuk. Idén is négyes döntőben szerepelhet a magyar csapat!

Úgy futott neki az aktuális BL-szezonnak a Telekom Veszprém, hogy nem elvárás a kölni négyes döntőbe (final four) kerülés, az egyenes kieséses szakaszban aztán ellentmondást nem tűrően ejtette ki vetélytársait, az északmacedón Vardar Szkopje után a dán Aalborg sem tudta meglepni és megállítani a bakonyiakat.

Korábban, a csoportkörben a veszprémiek a B jelű nyolcas negyedik helyén végeztek, az A csoportot az Aalborg megnyerte. A negyeddöntő második felvonásán mégis a dánoktól lett volna bravúr a továbbjutás, egyrészt azért, mert a Veszprém Arénában súlyos, hét gólos vereségbe futottak bele, másfelől több kulcsemberük sem volt bevethető sérülés miatt. Martin Larsen, Sebastian Henneberg, Andreas Holst, Sebastian Barthold, Benjamin Jakobsen és Lukas Sandell után Aron Palmarsson, majd a mérkőzés elején Jesper Nielsen is kidőlt a sorból.

A Telekom egységes, magabiztos teljesítményt nyújtott és szinte végig uralta a mérkőzést. A vendégek többször is vezettek három góllal, a hazaiknak az egyenlítésekért is nagy energiákat kellett mozgósítaniuk. A hajrában aztán mindent egy lapra feltéve mozgósította maradék erőit az Aalborg és Gade védéseire alapozva sikerült fordítania, 37-35.

A Veszprém vereséget szenvedett, de a továbbjutása nem volt veszélyben, az egységes csapatteljesítmény mellett több kiemelkedő produkció is akadt (például az egyaránt hat találatig jutó Lauge és Mahé nagyon élt), a felállt védekezéssel pedig nagyon nem tudtak mit kezdeni a dánok.

A bakonyiak hetedik alkalommal jutottak be a sorozat kölni négyes döntőjébe.

A találkozót követően Momir Ilics veszprémi edző elmondta, boldog, hogy egy év szünet után a csapat ismét szerepelhet a final fourban. Dicsérte az ellenfelet, és csapata első 45 percben mutatott teljesítményével is elégedett volt, megjegyezve a hajrában kiengedett együttese, ami nem tetszett neki, összességében persze rendkívül boldog.

A dánok szakvezetője, Stefan Madsen érthetően csalódottan nyilatkozott. Elsősorban azért, mert a sérülések miatt nem tudták teljes csapattal megpróbálni ledolgozni a hét gólos hátrányt. Szerinte az is nagy szó, hogy egyáltalán nyerni tudtak a visszavágón, a játékosai ezért hatalmasat küzdöttek.

A Veszprém 71-66-os összesítéssel lépett tovább, a másik szerdai továbbjutó a lengyel Kielce volt, amely kettős sikerrel (61-50-es összesítéssel) ejtette ki a francia Montpelliert.