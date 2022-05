Balatonfüred FC-Gyirmót FC Győr 2-1 (2-1)

Balatonfüred, 200 néző. V: Hartung.

BALATONFÜREDI FC: Sevinger – Farkas B., Farkas D. Csikós (Kheisz a 64.), Róth (Markó a 64.), Józsa (Takács a 83.), Katona, Bartha, Szabó (Ujvári a 83.), Tóth, Szogolovszkij (Leidl a 74.). Edző: Borgulya István.

GYIRMÓT FC GYŐR II: Kecskés – Kiss B., Hudák, Wágenhoffer, Babayigit (Frölich az 57.)– Nagy K. (Németh a 80.), Béli R. (Tarsoly a 65.), Ominger – Mayer Á. (Dán a 80.), Bagó B., Somogyi-Bakos (Rimai az 57.). Edző: Polyák Gábor.

Az elmúlt napok esőzései ellenére kiválóan előkészített pályán fogadta a füredi csapat a gyirmóti „tarcsit”. A kezdés után a hazaiak azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, aminek eredményeként a 4. percben a jobb oldalon futott haza támadás, ami után Róth kapott remek labdát, aki a tizenhatos környékén kicselezte a védőket, majd 14 méterről a kapu jobb felső sarkába bombázott, 1-0.

Ezután is a Fürednél maradt az irányítás, a hazaiak sorra alakították ki helyzeteiket, aminek következtében a 19. percben ismét Róth nyakába borulhattak a társak: történt, hogy egy kényszerítő után a jobb összekötő helyén kapott labdát, és 16 méterről a kapu jobb sarkába lőtt, 2-0. A gyirmótiak nem meglepő módon teljesen elkedvtelenedtek és a védekezésre koncentráltak. Ennek ellenére a 38. percben szépítettek: egy ellentámadás után a bal oldalon előrelopakodó Bagóhoz került a játékszer, aki befelé cselezett, majd 17 méterről lőtt, ami egy hazai védőn megpattanva vágódott a kapu jobb oldali sarkába (2-1).

A szünet után a játék képe nem változott, továbbra is a BFC irányított, azonban nagyobb helyzetet nem sikerült kialakítania a piros-fehéreknek. Egészen a 62. percig, amikor is Csikós kapott jó labdát a tizenhatoson belül, egyedül tört kapura, és a kimozduló vendég hálóőr mellett a jobb alsó kapufa tövére lőtt.

Az eredmény – ami a vendégekre nézve hízelgő - a hátralévő időben nem változott, a hazaiak komolyabb helyzetet nem tudtak kialakítani, ám megérdemelten nyertek és zárták újabb győzelemmel az idei pontvadászatot.

Borgulya István: - Úgy érzem, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, amit már az első játékrészben eldönthettünk volna. Gratulálok a fiúknak!