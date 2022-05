Az Úrkút SK szerezte meg a bajnoki címet idén a labdarúgó megyei első osztályban, a korábbi sokszoros aranyérmes remek szezont produkált, amit az mutat a legjobban, hogy veretlenül áll. Minden bizonnyal ezen nem szeretnének változtatni a csapatnál, amely hétvégén a sereghajtó Csetényt fogadja. Az esélyek egyértelműek, kiderül, lesz-e örömfoci, s ha igen, az hány gólt hoz majd a hazaiaknak a konyhára.

A tavalyi bajnoki Tihanyi FC idén ezüstérmes lett, és a zárókörben a harmadik helyezett Péti MTE együttesét látja vendégül. Ez rangadó is lehetne, de mindegyik alakulat helye biztos már. A tihanyiak ugyan nem tudtak címet védeni, azonban összességében nem lehetnek elégedetlenek a szezonjukkal (mindössze egyszer kaptak ki), a Péti MTE pedig főleg boldog a bronz- éremmel. Tét nélküli, közönségszórakoztató meccsre lehet a felektől számítani.

A negyedik helyen a TIAC VSE zár, a tapolcaiak hétvégén a Kristályt fogadják. Az ajkaiak valószínűleg a hetedik pozícióban fejezik be a pontvadászatot. Egy sikerrel ugyan már előreléphetnek, de ehhez az előttük álló Zircnek hibáznia kell. (A Kristály még az ötödik Sümeget is befoghatja.)

A Zirc pedig esélyesként látja vendégül a Gyulafirátótot. A Rátót a múlt héten egy szép sikerrel előrelépett az utolsó helyről, mindjárt két pozíciót, s ha a Herend–Csetény kettős nem mutat be bravúrt, meg is tudja tartani a 14. helyet a csapat.

A Herend a Sümeg otthonában vendégeskedik, itt is egyértelműen a házigazda számít esélyesebbnek.

Ami még nyitott kérdésnek tűnik, az a gólkirályi cím sorsa. Az első két helyezett elképesztő időszakot produkált: az éllovas Reizinger Bence 54 gólnál tart, a második Tóth Marcell (TIAC) 51-szer volt eddig eredményes. Papíron előbbinek lesz könnyebb dolga az utolsó körben, hiszen a csetényi védelem kevésbé hatékony, mint az ajkai, de meglátjuk, milyen formában lesznek a támadók, és hogy dolgoznak alájuk a társak.