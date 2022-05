A Gyirmót FC Győr II. ellen szezonbéli 16. sikerüket aratták a pápaiak, akik 1-0-ra nyertek. A győzelem lehetett volna jóval magabiztosabb is, ám ezen a napon a befejezésekkel sok gondjuk akadt a játékosoknak.

– Egységesek voltunk, végig a mi akaratunk érvényesült, a helyzetkihasználás lehetett volna jobb, de összességében elégedett voltam – emlékezett a gyirmótiak elleni meccsre Weitner Ádám, a Perutz edzője. – A Mosonmagyaróvár elleni fájó vereség után örülök, hogy igazi csapatként játszottunk és a nehézségek ellenére győztesen vonulhattunk az öltözőbe.

A Sopron elleni 1-1-es döntetlennel eldőlt, hogy a pontvadászat egyik újonca, a Kelen a következő idényben is a harmadosztályban szerepelhet, így a hazaiak számára tét nélküli a pápaiak elleni 90 perc, ettől függetlenül Harmati Tamás tanítványai szeretnének győzelemmel búcsúzni közönségüktől és visszavágni az őszi 2-1-es vereségért.

– Fontos volt a múlt heti győzelem, a héten minden munkát elvégeztünk, amire szükségünk volt. A Kelen az őszi találkozón jó benyomást tett rám, stílusos, fiatal csapat, jó edzővel, szóval nehéz meccs lesz, de szeretnénk szépen lezárni az idei idegenbeli menetelésünket.

A pápaiaknál a hetek óta sérültek közül senki sem jött rendbe, Németh Bence, Szigeti Ákos, Hajnal Gergely és Mogyorósi Bálint sem tud pályára lépni, eltiltott nincs. A 17 órakor kezdődő bajnokit Hartung Vilmos vezeti.

Az elmúlt héten a veszprémiek váratlan és kellemetlen vereséget szenvedtek Nagykanizsán (3-2).

– Ez a találkozó hűen tükrözte az egész tavaszi szezonunkat. Már az első félidőben tönkre kellett volna vernünk a hazaiakat, azonban ismét rengeteg helyzetet elpuskáztunk és bár 2-0-ra is vezettünk, végül a Kanizsa egy könnyű góllal szépített. A második félidőben sokat cseréltem, amely a minőség rovására ment, viszont reális képet kaptam arról, kikre, milyen szinten számíthatok – összegzett Pető Tamás, a veszprémiek szakvezetője. Hozzátette, a jövőben az egyik legfontosabb feladat az lesz, hogy a helyzetkihasználáson javítsanak.

Vasárnap 17 órai kezdettel a szezon utolsó hazai mérkőzését vívja a VLS Veszprém a MOL Fehérvár II. ellen. Az összecsapás azonban sokkal több lesz, mint egy hétköznapi bajnoki. A mérkőzésen ugyanis, ha minden jól alakul, apa-fia párharcot láthatunk, ha nem is közvetlenül. Pető Tamás 17 esztendős fia, Milán ugyanis a Fehérvár II. keretének tagja és híreink szerint, első ízben kap majd lehetőséget az NB III.-as gárdában éppen édesapja csapata ellen. Pető Tamás annyit fűzött hozzá, örömteli, hogy fia ilyen jól megállja a helyét, a vasárnapi összecsapás mindkettejüknek különleges lesz.

– A pozíciónkból adódóan megtehetem, hogy azoknak a játékosoknak, fiataloknak is lehetőséget adok, akik eddig kevesebbet játszottak. Éles körülmények között tesztelhetem őket. Jó kis erőfelmérő lesz. Major Norbertre és Zachán Péterre nem számíthatunk egyébként sem, eltiltás miatt.