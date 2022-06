Kiel–Telekom 37-35 (14-18)

Köln, 19 250 néző. V.: K. Gasmi, R., Gasmi (franciák). THW Kiel: N. Landin – EHRIG 5, Weinhold, WIENCEK 6, Horak, DUVNJAK 4, Dahmke 2. Csere: Quenstedt (kapus), ZARABEC 6, BILYK 7, Reinkind 1, Myrhol, Weinhold 1 (1), EKBERG 4 (4), M. Landin 1 (1), Ciudad-Benitez. Edző: Filip Jicha. Telekom Veszprém: CORRALES – Marguc 3, JAHJA 8 (1), MAHÉ 6 (1), Blagotinsek, Lauge 2, Strlek. Csere: Cupara (kapus), Maqueda 2, NILSSON 7, Ligetvári, Nenadics 2 (1), Lukács 1, LÉKAI 3, Ilic Z. 1. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 6/3.

A Veszprém a Kielce, a Kiel a Barcelona ellen maradt alul a szombati elődöntőben, utóbbi 34-30 arányban kapott ki. Mint minden bronzmeccsen, ezúttal is az volt a fő kérdés, hogy vereség után ki lesz a motiváltabb, lelkileg és fizikailag frissebb. A magyar csapat kezdett jobban, majd gyorsan fordított a Kiel. Mahé nagy kedvvel lépett pályára, gólt lőtt, majd hétméterest harcolt ki, amit Marguc kihagyott. Szélről jobban ment a szlovénnek, 4-3-ra vezetett a Veszprém. A folytatásban Corrales és Landin is ziccert hárított. Mahé is büntetőt hibázott, a kapufáról kipattanót viszont bevágta. A Kiel hosszú szünet után volt ismét eredményes. Zarabec rázta meg magát, az irányító duplája után 6-6-ot mutatott az eredményjelző.

Rendre a Telekom vezetett, a THW pedig rendre kiegyenlített. Mindkét edző sokat cserélt, a Veszprémnél pályára került Ilic Zoran és Lukács Péter is, mindketten szélre érkeztek, utóbbi góllal mutatkozott be. Fordított a Kiel, Nilsson egalizált. A svéd beállóst rendszeresen megtalálták, ő pedig megtalálta a labda útját a kieli kapuba. Lékai Máté jól szállt be a játékba, Corrales pedig egyre inkább belemelegedett, a spanyol kapus háromszor védett egymás után. Maqueda találatát követően, 12-14-nél Jicha időt kért. Corrales újabb védést mutatott be, Maqueda pedig az üres kapuba lőtt.

Corrales ezúttal hetest hárított, és hiába kapott Maqueda két perces büntetést, nem tudott élni az előnnyel a THW. Négyre nőtt a különbség, támadásban sokat hibázott a német együttes, ami nem kis részben annak volt köszönhető, hogy remekül zárt a Telekom és persze a védőfal mögött ott volt Corrales.

Komoly előnnyel indíthatta tehát a második játékrészt a bakonyi gárda, amely gólt kapott az első támadásból a szünet után, ám Wiencek kiállítása után emberelőnybe került és Mahé eredményes volt.

Tudta tartani a három-négy gólos különbséget a Telekom, a 36. percig, ekkor kettőre jött fel a Kiel. Corrales segített megint, Wiencek és Horak sem tudott túljárni az eszén.

A 41. percben 22-24 volt az állás, közelebb jött a THW, de még mindig a Telekom irányított. A bakonyiak megint négyre tudták növelni az előnyt, 24-28, szigorúan védekeztek, támadásban pedig hatékonyak voltak kevésbé fitt riválisuk ellen.

A Kiel azonban nem hazudtolta meg magát, és valahonnan erőt merített. Wiencek duplázott Jicha időkérése után, erre Ilics is időt kért. Marguc kapufája után Duvnjak bombázott és már csak egy gól volt a Kiel hátránya, sőt Zarabec egyenlített, 30-30.

Az 53. percben a THW átvette a vezetést, 32-31, Nenadics és Jahja lövését is kifogta Landin. A folytatásban nagy nehezen kiharcolt egy hetest a Veszprém, Nenadics lőtte, Landin védte. Mahé jó védekeztés után eredményes volt, 32-32, négy perc maradt hátra. Wiencek kapufát lőtt, Nilsson pedig gólt, 32-33. Ekberg egalizált büntetőből, Nilsson megint eredményes volt, de a találatot visszafújták videózás után. Egy perc maradt, 33-33, a Kiel támadott, és meglepetésre hetest kapott, Ekberg belőtte. Ilics időt kért, 20 másodperc maradt, a legvégén Jahja kapott labdát, visszahúzták, büntető. Az időn túli hetest Mahé bevágta, 34-34-es döntetlen, jöhettek az újabb hétméteresek. Ezek döntöttek a bronzéremről.

Ekberg kezdett, belőtte, 35-34.

Marguc próbálkozását Landin hárította.

Weinhold betalált, 36-34.

Jahja a felső lécet találta el.

Zarabec hibázott Cuparával szemben.

Nenadics értékesítette a hetest, 36-35.

Marcus Landin szintén belőtte az övét, 37-35.

Lauge nem hibázhatott, de válogatott csapattársa, barátja, Landin karral hárított.

A THW Kiel szerezte meg a harmadik helyet.