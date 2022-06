Nem mondhatni, hogy tapasztalat nélküli a veszprémi együttes a Bajnokok Ligája végjátékában. A Telekom idén immáron hetedik alkalommal utazik Kölnbe, a final fourra, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben döntőt játszott, de nyernie nem sikerült. Ahogyan 2002-ben sem, ami – még a régi lebonyolításban - az első BL-fináléja volt az alakulatnak.

A négy ezüstérem mellett egyszer lett harmadik a bakonyi gárda, 2017-ben a Barcelona két vállra fektetésével nyert BL-bronzot.

A hőn áhított végső siker tehát még nem jött össze, azonban az említett rutin nagyon sokat számíthat az újabb megmérettetés előtt.

A rutin mellett a lendület is megvan, a csapat majdnem végig felfelé ívelő formát mutatott az elmúlt időszakban, mondhatni Momir Ilicsék megrajzolták az i betűt, de a pontot egyelőre nem tudták feltenni rá.

A bakonyiak elbukták hazai bajnoki finálét, még fájóbb, hogy az idegenbeli siker után hazai pályán maradtak alul a nagy rivális Szegeddel szemben.

Tavaly nyáron egy új együttes alapjait kezdték el lefektetni Veszprémben, és az első szezon rengeteg érdekességet (új taktikai variációk, játékrendszerek), emellett szinte folyamatos fejlődést hozott.

A bakonyi kézilabdázók a lengyel Kielce alakulatával csapnak össze a Bajnokok Ligája németországi négyes döntőjének elődöntőjében szombaton. A mérkőzés 15.15-kor kezdődik a kölni Lanxess Arénában. A másik ágon THW Kiel-Barcelona derbit rendeznek 18 órakor. A helyosztókat másnap játsszák, 15.15-től a bronzmeccset, 18 órától pedig a finálét. A Telekom Veszprémmel kapcsolatos hír, hogy meghosszabbította támogatói szerződését a Magyar Telekom az együttessel. A megállapodás szerint a Telekom további négy évig, a 2025/2026-ös bajnoki szezon végéig névadó szponzorként segíti a veszprémi klubhoz tartozó férfi felnőtt- és utánpótláscsapatok munkáját.

A társaság, gyűjtve a tapasztalatokat, egyre inkább összeérett, igaz, a legnagyobb honi csatát a múlt héten végül elveszítette.

Gulyás Péter másodedzőt arra kértük, elemezze kicsit a mögöttük álló hónapokat.

- Nehéz helyzetből kezdtük el az építkezést tavaly nyáron, hiszen edzőváltás volt, négy játékos távozott, ami nagy érvágás. Újoncként kerültünk a kispadra, de természetesen jól ismertük a játékosokat, tudtuk, mire képesek. Azt gondolom, összességében nagy dolgokat hajtottunk végre ebben az idényben, komoly csapatokat sikerült megvernünk. Emellett kiváló közösségünk van, ez mindig kihúzta a csapatot a bajból a nehezebb időszakokban. Most is szükség van rá. A bajnoki döntő most így alakult, természetes, hogy mindenkinek keserű a szája íze. Ám ha azt nézem, hogy ebben a szezonban milyen remek csapat és közösség épült, összességben elégedettek lehetünk. Óriási erő van bennünk, mindennap, amikor bejövök az arénába, érzem a levegőben, hogy ez itt van velünk. Ez most fontosabb bárminél – nyilatkozta a Naplónak.

A BL-meneteléssel kapcsolatban kérdésünkre elmondta, olyan jó formába kerültek tavaszra, hogy nem volt kérdés a kölni négyes döntőbe jutás. A Telekom a negyeddöntőben a korábban esélyesebbnek tartott dán Aalborgot otthon kiütötte (36-29), az idegenbeli visszavágón kikapott, de nem volt veszélyben a siker.

- Abban a periódusban nem volt kétségem, tudtam, hogy mi jutunk tovább a párharcból. Remek szériát produkáltunk, az Aalborg elleni hazai meccs volt ennek a hullámnak a csúcsa, ráadásul az volt az a találkozó, amikor a csapat és szurkolótábora újra úgy kapcsolódott, kötődött egymáshoz, mint régen.

A kölni final four egy speciális esemény, a szombati elődöntők és a vasárnapi helyosztók után az a csapat lesz a legsikeresebb, amelyik a legjobban tud koncentrálni. Az erőviszonyok nagyjából azonosak, így biztosan apróságokon múlnak majd a végső helyezések.

- Azt kell adnunk, amit idén már oly sokszor megmutattunk, a jó védekezésen és gyors indításokon alapuló játékot. Elsősorban magunkra szeretnénk fókuszálni, hiszen itt már nincs új a nap alatt. Fizikálisan mindenki ugyanolyan fáradt a szezon végén, hasonló állapotban vannak a résztvevők. Ami dönthet, az a mentális állapot, erre nagy hangsúlyt kell fektetni. Az utóbbi években mindig rendkívül kiélezett küzdelem volt a final fourban, mondhatni egy labda döntött, ez szerintem most is így lesz.

Ami a mentális erőt illeti, nyilván nem tett jót a Szeged elleni vereség, ugyanakkor ebből is lehet építkezni.

- Nem lettünk bajnokok, ez okoz lelki problémát, azonban szerencse a szerencsétlenségben, hogy még van egy esélyünk a javításra idén, hiszen ott vagyunk a világ négy legjobb csapata között. És akár mi is lehetünk a világ legjobbjai. Ezzel a vágyakozással indulunk útnak.