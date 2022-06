A veszprémi atlétikapálya felújítása következtében július 2-án és 3-án a Pápai Atlétikai Centrumban rendezik a versenyt, ahol hazai és nemzetközi élsportolókkal találkozhatunk. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója elmondta, mindhárom esemény megrendezése kihívást jelent a klub számára, hiszen a VEDAC még sosem rendezett összetett ob-t, ahogy Veszprémen kívüli helyszínen Balaton-bajnokságot sem, és most először nyílik lehetőség rákapcsolódni a kétségkívül legrangosabb hazai rendezésű atlétikaversenyre, a Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjra, területi selejtező formájában. A klubvezető hangsúlyozta, hogy az események megrendezésében jó partnerei kívánnak lenni a Magyar Atlétikai Szövetségnek és a Gyulai István Memorial szervezőbizottságának, valamint kiemelte a társrendező Pápai Atlétikai Club (PAC) és a házigazda Pápai Atlétikai Centrum alapos előkészítő munkáját.

Deutsch Balázs, a Gyulai István Memorial szervezőbizottságának ügyvezetője örömtelinek nevezte, hogy a Pápai Atlétikai Club megújult stadionja idén több jelentős hazai és nemzetközi atlétikai versenynek is otthont ad, ami nemcsak az élsport, a versenyek, hanem az atlétika népszerűsítése szempontjából is hasznos. A Mennyit futsz 100-on? két selejtezője már lezajlott Debrecenben és Budapesten, most következik a harmadik területi selejtező.

- Aki eljön, nemcsak profi versenykörülmények között próbálhatja ki magát, hanem tanácsokat is kaphat a futáshoz élsportoló atlétáktól, Kéri Bettina és Szigeti Csongor sprintertől vagy a pápai születésű Kiss Gergő Xavértól. - A továbbjutók döntőt futnak augusztus 8-án Székesfehérváron, a világ egyik legszínvonalasabb egynapos atlétikai versenyének nyitószámaként, ott, ahol percekkel később olimpiai és világbajnokok, nemzetközi sztárok és a magyar atlétika legjobbjai versenyeznek – fogalmazott Deutsch Balázs.

A pápai versenyen is a hazai atlétika legjobb képviselői mellett nemzetközi sztárok és reménységek vesznek részt. Ott lesz már a pályán Armand Duplantis, a világ legjobb rúdugrója, olimpiai bajnok és a versenyszám világcsúcstartója, valamint Ryan Crouser, aki olimpiai bajnokként és világcsúcstartóként a súlylökés legjobbja, illetve a magyar sztárok, köztük Halász Bence világbajnoki bronzérmes kalapácsvető, a helyi színeket Füredi Dániel, junior Eb 10. helyezett kalapácsvető képviseli.

Török Krisztián, a VEDAC szakmai igazgatója a sajtóeseményen arról beszélt, hogy fontosnak tartja megmutatni a fiatal élsportolókat a közvéleménynek, mert példaként állhatnak a kortársaik előtt. A bajnokságon ott lesz Kövér Fanni junior Eb 4. gerelyhajító, Csekő Miklós U20as világranglista 3. helyezett kalapácsvető, Pásztor Bence kalapácsvető, aki az összes korosztályos világversenyről éremmel tért haza.

A sportolók ezután beszámoltak az idei év legfontosabb célkitűzéseiről, a hétvégével kapcsolatos várakozásaikról.