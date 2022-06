Persze mi az hogy a legnagyobb? Általában a kirakatban lévő sportágak és sportolók szokták kisajátítani maguknak az effajta címeket és jelzőket. Teszik ezt egyáltalán nem alaptalanul, de a kicsik háttérbe szorulása, ismeretlensége nem túl igazságos. Vissza az elejéhez, a múlt héten Tihanyban egy Geszti Péter nevű átlagember nem átlagos teljesítményt nyújtott. Tettére igazából csak az ultrafutók viszonylag szűk honi rétege kapta fel a fejét, pedig a 63 óra alatt megtett 422 kilométeren (a világ idei 4. legjobb eredménye ebben a versenyszámban!) több sportszerető szeme is megakadhatott volna. Talán azért is nem történt ez meg, mert ez a produkció túlságosan meg és felfoghatatlan. Nehéz elmagyarázni, nehéz beleképzelnie magát az embernek. Adva van egy 6,7 kilométeres pálya, azt kell óránként egyszer lefutni. Last man standing - azaz az utolsó állva maradt emberig. Olykor szó szerint, hiszen a két legjobb három nap és három éjszaka után már az állva maradásért is küzdött. Tragikus, de itt nincs klasszikus értelemben vett cél, mindenki feladja a győztesen kívül, aki akkor nyer, ha az utolsó riválisa is feladta. Talán ez, talán más hajtja a versenyzőket, de az biztos hogy ilyen heroikus és ilyen hosszú ideig tartó komfortzónán kívüli küzdelmet nemigen látni másutt. A test működik, a láb engedelmeskedik, senki sem tudja miért, milyen mentális mélységbe kell kerülni, milyen akaraterőre van szükség 63 óra futáshoz. A futás a világ legegyszerűbb, olykor pedig a legbonyolultabb dolga, ezen a szinten már-már filozófiai fogalom. Amit Geszti Péter Tihanyban letett az asztalra, az a teljesítményfokozás kvintesszenciája. Így viszont tényleg nem lehet máshoz hasonlítani. A sportvilágban is egyre több a műanyag, egyszer használatos, gyors szórakozást, kevés tartalmat jelentő produktum. Geszti Péteré, a női győztes Fűrész Edité, Fodor Szilárdé (férfi második), és sokan másoké erről a versenyről nagyon nem az. Nekik sosem lesz százezres rajongótáboruk, de a tiszteletet maximálisan megérdemlik, és ha valaki olyasmit keres, példaképnek is kitűnőek.