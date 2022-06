Veszprém–DEAC 6-3 (5-0)

Veszprém, 500 néző. V: Czen-Joó, Vass, Ibriksz, Kondákor.

Balaton Bútor FC Veszprém: Spandler - Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Koncsol, Bognár P., Everton, Dorogi, Boromisza, Ábrahám, Bencsik Á., Molnár R., Kiss. Edző: Fehér Zsolt.

Debreceni EAC: Krajcsi - Coito, Thiago, Berecz, Szabó J. Csere: Tóth, Szentes Bíró, Vass, Siska, Harmati, Rácz, Harcsa. Edző: Elek Gergő.

Bánhatja, aki nem ült a helyén a kezdő sípszó idején: néhány másodperc telt el, amikor Rutai, majd Pál volt a labda útja, ami aztán a debreceni hálóban táncolt, 1-0. Lehet, hogy az idény leggyorsabb gólja, de az biztos, hogy megadta a módját a kezdésnek a hazai csapat. Sőt, még ugyanabban a fél percben a hazaiak csentek el egy labdát, Tatai tört kapura, lövése a kapufáról kipattant, érkezett Pál, és bevágta a másodikat, 2-0.

Három az egyben támadtak a hazaik két perccel később, a labda útja Tatai, Fridrich volt, majd ismét Tatai elé került a játékszer, amit a csapatkapitány közelről a hálóba lőtt, 3-0. Továbbra is a Veszprém játszott fölényben, ám az újabb gólra még várni kellett. Alig 5 perc volt hátra a játékrészből, amikor egy DEAC-os támadás halt el a bal oldalon, a hatalmas szívvel játszó Tatai lecsapott, végigfutott a megszerzett labdával a jobb szélen, középre passzolt, ám a menteni igyekvő Coito a saját kapujába sodorta, 4-0. És még nem volt vége: a nagy kedvvel játszó hazaiak ismét Tatai révén növelték előnyüket, aki klasszisgólt szerzett, 5-0. Pál még lőtt egy sistergő kapufát, ám az eredmény már nem változott a pihenő előtt.

A második 20 percre egy kicsit talán nyugodtabban érkezett a Balaton Bútor FC, ám a vendégek jelezték, nem véletlenül húzták be a bronzderbi első két meccsét. Erőszakosabbak voltak, és igyekeztek pontosabban célozni, mint korábban, míg a kapuban Krajcsi remekelt. Ám egészen a játékrész feléig kellett várni a gólra, ami egy Spandlerről kipattanó után született meg Szentes Bíró részéről, 5-1. Krajcsi aztán egy hatalmas lécet is lőtt – 7 perc volt akkor vissza. Nem sokkal később Thiago passzolt Coitóhoz, aki Harmatihoz adott, ő pedig nem hibázott, és tovább faragott a hajdúsági hátrányon, 5-2. A 34. percben ismét megmutatta a Veszprém, sosem lehet őket leírni: Pál jobbról vette észre a kibújó Tatait, aki keselyű módjára ismét lecsapott, és csapata hatodik gólját szerezte, 6-2. A végeredményt Thiago állította be alig 3 perccel a vége előtt, 6-3.

A három győzelemig tartó párharc folytatása hétfőn Debrecenben, 18.30-tól.