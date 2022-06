Heves megyében az ország legjobb általános és középiskolás sportlövői, összesen 350 tanuló vett részt a 2021/2022. tanévi diákolimpiai finálén. A népes mezőnyben az Első Magyar Polgári Lőegylet három tagja is ott volt, akik légpuska és légpisztoly kategóriában igyekeztek minél pontosabban célozni. A verseny apropóján arra kértük az egyesület alelnökét, Radics Lajost, az eredmények ismertetése előtt kicsit mutassa be a klubot és annak mindennapjait.

– Az Első Magyar Polgári Lőegylet jogelődje talán az ország legrégebbi polgári lövészegylete, hiszen az elérhető kutatások szerint 1873-ban gróf Esterházy Károly alapította, tagjainak száma meghaladta a kétszáz főt – mesélte az alelnök. – 1949-től 1989-ig a katonaság és a technikai sportok kedvelői, a pápai és Pápa környéki lakosság és a diákság vett részt az egyletéletben, majd 1989-től egyesületként a mai napig működik, fő tevékenysége a sportlövészet, az utánpótlás-nevelés. Két szakosztállyal, egy légfegyveressel, valamint egy lőfegyveressel rendelkezik, utóbbinak csak 18 év felettiek lehetnek a tagjai. Jelenleg egy felújításra váró önkormányzati épületben, meglehetősen mostoha körülmények között készülünk, taglétszámunk körülbelül harminc fő, legfiatalabb tagunk tíz-, a legidősebb hatvanéves. Heti két alkalommal tartunk edzéseket, és környékbeli versenyeken is indulunk: Ajkán, Zircen, Győrben, Ácson. Egyesületünk tagja a Magyar Sportlövők Szövetségének, a Magyar Dinamikus Lövészsport, valamint a Honvédelmi Szövetségnek.

A Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Sportlövők Szövetségével közösen az országos diákolimpia döntőjét a gyöngyösi Fejes András Sportcsarnokban rendezte meg.

– Lőegyletünket és Pápa városát három tanuló képviselte – folytatta Radics Lajos. – A legeredményesebb versenyzőnk Kovacsity Igor volt, akit a légpuskások mezőnyében a dobogó második fokára szólítottak, míg a légpisztolyosoknál a 21. lett. Mellette Kulmann Dominik Zoltán és Radics Dániel is indult, mindketten a középmezőnyben végeztek. Elégedettek vagyunk az elért eredményeikkel, bízunk benne, hogy a következő tanévben még több sportolót tudunk indítani.

Az alelnök hozzátette, szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez e felelősségteljes, fegyelmet követelő, szép sportág iránt.