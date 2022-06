Péti MTE–Úrkút SK 2-2 (2-2, 1-1, 1-1), büntetőkkel 5-4

Ajka, 400 néző. Jv.: Keszthelyi T. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek, Pálfi, Petróczi, Marton, Simon, Rados (Horváth B., 54.), Tar, Bóka M., Ódor, Bóka P. (Vachtler, 66.) Edző: Nagy Krisztián.

Úrkút SK: Kádár – Uj, Márton, Reizinger, Lang, Bencze, Horváth Á., Boromisza (Kalapács, 62.), Buchwald (Udvardi M., 55.), Bognár, Kovács G. Edző: Garai Péter.

A Péti MTE és az Úrkút SK jutott be a labdarúgó Veszprém megyei kupa idei fináléjába. Utóbbi tavaly is döntőt játszott, sőt nyerni tudott a Tihany ellen, így címvédőként lépett pályára.

Az Úrkút tavaly augusztusban egy 12-0-s sikerrel kezdte a sorozatot, az ellenfél a megye III-as Marcalgergelyi volt. A folytatásban az úrkútiak 5-1 arányban bizonyultak jobbnak a Tihany-Balatonszőlősnél (megye II), 9-0-ra verték a Magyarpolányt (megye I), 7-1-re a Mezőlakot (megye III), a Fűzfői AK nem állt ki ellenük, végül Balatonszepezden (megye III) vívták ki a döntőbe kerülést egy könnyed sikerrel (11-2).

A Péti MTE szintén jó szezont teljesített, a bajnoki harmadik hely remek eredmény az együttestől. A megyei kupában a pétfürdőiek Kolontáron (megye III) kezdték a menetelést (6-1), aztán Kislődön (megye III) nyertek 4-0-ra, majd a Balatonakalit (megye III) ejtették ki szintén idegenben (3-0).

A folytatásban a megye II-es Ugodot fektették két vállra, 0-2-es hátrányból felállva 4-2-re diadalmaskodtak. Az elődöntőben vívták aztán a legszorosabb csatát, 3-3-as döntetlen után büntetőkkel voltak jobbak a megye I-es Devecsernél.

A bajnokságban az aranyérmes Úrkút mindkét alkalommal két vállra fektette a bronzérmes Péti MTE csapatát, az ősszel Pétfürdőn, idén márciusban hazai környezetben egyaránt 3-0-ra nyertek Kovács Gáborék.

Az összecsapás előtt gyászszünetet tartottak a napokban elhunyt, korábbi kiváló ajkai játékos és edző Dalnoki László tiszteletére.

A 7. percben Tar lövésnél kellett jól helyezkednie és vetődnie Kádárnak.

A másik oldalon Bencze próbálkozhatott szabadrúgásból, ígéretes helyről, de a kapu mellé csavart.

A 14. percben hibáztak a pétiek, Reizinger lövését Pálfi blokkolta a kapu előtt. Ritmust váltott az Úrkút, amely letámadott, a Pétnek gondot okozott a labda megtartása.

A 18. percben meg is szerezte a vezetést az Úrkút, amely a bal oldalon vezetett támadást, a játékszer átkerült a jobb oldalra, Horváth Ákoshoz, akit a védők nem támadtak meg, és a támadó nagyjából 16 méterről, jobbal pontosan lőtte ki a jobb alsót, 0-1.

Feljebb jött a Pét, azonban nem tudott komolyabb helyzetet kialakítani.

Egészen a 30. percig, ekkor Petróczi elé került a labda, a középpályás 11 méterről szabadon lőhetett, Kádár remek reflexszel belenyúlt a labdába, amely a felső kapufáról vágódott ki.

A 35. percben Vargának kellett nagyot védenie a másik kapu előtt, a Pét elveszítette a labdát, Reizinger került gólhelyzetbe a bal oldalon. Öt perccel később ismét Vargának kellett mentenie.

A 45. percben egyenlített a Pét, Marton csapta be védőjét egy remek labdaátvétellel a bal oldalon, jól adott be, középen Tar Tamás érkezett a legjobb ütemben, 1-1.

Közvetlenül az első félidő lefújása előtt volt eredményes a Péti MTE.

A második játékrész úrkúti lehetőséggel indult, Márton fejese ment kapu mellé. A másik oldalon Kádár ejtette ki kezéből a labdát, meleg pillanatokat okozva csapatának. Az 51. percben Mártont megint engedték fejelni, centikkel kerülte el a labda a kaput. Az 57. percben Márton egy csel után lőtt kapura, alig tévesztett célt.

Őszinte focit játszott mindkét csapat, szervezetten, ugyanakkor támadó felfogásban futballoztak a felek.

Büntetőhöz jutott az Úrkút, Kovács Gergő ellen szabálytalankodtak. Bencze nem túl erős és nem igazán helyezett lövését Varga vetődve hárította.

A 70. percben megfogyatkozott az Úrkút, Bognár kapta meg második sárga lapját.

Így nem volt könnyű dolga Garai Péter legénységének, a PMTE ráadásul jól játszott.

Feszültté vált kicsit a hajrá, sok volt a szabálytalanság, alig-alig alakult ki folyamatos játék. Nem igazán jutott el az Úrkút a kapuig, a péti támadásokban valamivel több veszély volt, de eldönteni nem sikerült a találkozót. A hajrában jött egy Reizinger-lövés, amelyet Varga magabiztosan hárított.

Hosszabbítás következett.

A 92. percben Reizinger lógott meg a bal oldalon, az alapvonalig vitte a labdát, beadása után a hosszún érkező Horváth Ákos becsúszva továbbított a kapuba, 1-2. Reizinger eldönthette volna a meccset, Varga bravúrral védte ziccerét.

A 104. percben Tar ritkán látható góllal egyenlített, egy bedobás után 16 méterről, jobbról, kapásból próbálkozott, és Kádár fölött a hosszúba kanalazta a labdát, 2-2.

A ráadás második félidejében folytatódott a nagy csata, egyre fáradtabb játékosokkal. Az iramra jellemző volt, hogy még a játékvezető is ápolást kért görcs miatt. Újabb találat azonban nem született, jöhettek a 11-esek.

Uj Tamás kezdte: a kapu bal oldalába lőtt, 2-3.

Simon Benjamin: ugyanoda, 3-3.

Horváth Ákos: középre, Varga védett, 3-3.

Horváth Benjamin: léc alá, 4-3.

Bencze János: ő a rendes játékidőben hibázott a büntetőpontról, most is, Varga Zsolt kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát, 4-3.

Marton Richárd: Kádár jobbra vetődve védte a lövést, 4-3.

Lang István: Varga védett, el sem kellett vetődnie, 4-3.

Tar Tamás: a felső lécre lőtt.

Reizinger Bence: bevágta a jobb felsőbe, 4-4.

Gyurcsek Márk: a kapu bal oldalába bombázott, 5-4, ezzel nyert a Pét.

Hatalmas csatában nyerte el a csapat a kupát!

Nagy Krisztián: - Tudtuk, hogy az Úrkút jobb csapat nálunk, de egy meccsen bármi megtörténhet. Ezzel a sikerrel megkoronáztuk a szezonunkat. Egy remek csapat és társaság állt össze ebben a szezonban. Sokat tettünk, hogy sikeresek legyünk, és nagyon boldogok vagyunk.

Garai Péter: - Nem érdemeltük meg ma a kupát, nem tudtuk magunkat eléggé felszívni, nem voltunk elég koncentráltak. A szerencse sem állt mellettünk.

Varga Zsolt: - Harmadik hely és kupagyőzelem – kihoztuk a maximumot ebből a szezonból. Az első büntető kivédése magabiztosságot adott, de egyébként is jól érzem azt, ki hová rúgja a 11-est, és megvan a saját taktikám. Most lehet egy kicsit ünnepelni, de csak óvatosan, holnap dolgozni kell, és az edző a főnököm.